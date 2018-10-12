Хабиб Нурмагомедов стал почетным гражданином Грозного

Ему также вручили ключи от машины. Рамзан Кадыров рассказал, что дал торжественный ужин в честь бойца. Глава Чечни назвал его «одним из великих бойцов смешанных единоборств современности. Двадцать семь боев и 27 побед, в том числе над самыми именитыми соперниками», — написал Кадыров в Telegram. Указом Главы республики отцу и тренеру Хабиба присвоено звание «Заслуженный работник физкультуры Чечни.

Напомню, 7 октября Нурмагомедов в бою за титул чемпиона UFC в легком весе в Лас-Вегасе победил ирландца Конора Макгрегора.