Не менее 7 человек погибли и 13 пострадали при частичном обрушении строящегося здания в мексиканском городе Монтеррей

Об этом сообщил сайт радиостанции Noticias MVS. Предположительно, в момент аварии внутри могли находиться 26 человек, однако эта информация не подтверждена, сказал представитель руководства сил гражданской обороны региона. В разборе завалов участвуют порядка 100 человек, в том числе полицейские, военнослужащие и кинологи. Сведений о причинах трагедии пока обнародовано.