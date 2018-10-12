Кокорин и Мамаев, арестованные по обвинению в хулиганстве, прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей
Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по обвинению в хулиганстве, накануне инцидента прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец». По утверждению издания, такую сумму футболисты потратили на празднование юбилея своей дружбы. Одним из пунктов внушительного чека стала побитая посуда.
Комментарии2
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sergirusso 12 октября 2018 | 05:13
Весело отметили окончание профессиональной карьеры.
opiatnovyi63 12 октября 2018 | 05:16
Побитая посуда? А побитые и разбитые физиономии не в счёт?