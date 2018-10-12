Кокорин и Мамаев, арестованные по обвинению в хулиганстве, прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей

Александр Кокорин и Павел Мамаев, арестованные на два месяца по обвинению в хулиганстве, накануне инцидента прогуляли в ресторане и стриптиз-клубе 2,5 миллиона рублей. Об этом пишет «Московский комсомолец». По утверждению издания, такую сумму футболисты потратили на празднование юбилея своей дружбы. Одним из пунктов внушительного чека стала побитая посуда.