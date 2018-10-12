Воздушную разведку вдоль российских границ в течение минувшей недели вели восемь иностранных летательных аппаратов

Об этом сообщает официальный печатный орган Вооруженных сил России газета «Красная звезда». Согласно еженедельной инфографике, дежурные силы противовоздушной обороны за неделю выполнили три вылета на перехват и сопровождение иностранных самолетов-разведчиков. Отмечается, что нарушений воздушного пространства России не допущено.