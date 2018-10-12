Турнир UFC с поединком Нурмагомедова и  Макгрегора стал рекордным по числу проданных в США трансляций

Турнир UFC, главным боем которого стал поединок Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора, стал рекордным по количеству проданных на территории США трансляций — 2,4 миллиона. Минимальная стоимость составила около 90 долларов. Выручка UFC пока не подсчитана. Предыдущий рекорд был поставлен в 2016 году, когда Макгрегор дрался с Нейтом Диасом. Тогда промоушену удалось реализовать 1,5 миллиона трансляций.