Ураган «Майкл» нанес катастрофический ущерб базе американских ВВС Тиндалл во Флориде

Об этом сообщили представители военного объекта на официальной странице в «Фейсбуке». Значительным разрушениям подверглись дома, где жил персонал, уничтожены зона стоянки и обслуживания самолетов, а также гавань для судов. База остается закрытой до дальнейших распоряжений. Ранее практически весь персонал был эвакуирован.

Ураган «Майкл» достиг южного побережья США в среду, в тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. Жертвами стихии стали как минимум семь человек. Сотни тысяч эвакуированы. Без электроэнергии остались в общей сложности более миллиона потребителей. В ряде штатов, включая Флориду, Алабаму, Джорджию, действуют режимы чрезвычайной ситуации. К настоящему моменту ураган ослаб до тропического шторма и продвигается вглубь континента.