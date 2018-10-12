США усилили контроль за экспортом ядерных технологий в Китай

Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По данным издания, Вашингтон уже ввел ряд ограничений в этой сфере из-за того, что в КНР якобы пытались незаконно приобрести продукцию американской ядерной промышленности для укрепления своих вооруженных сил. Газета отмечает, что ограничения затронут, среди прочего, компанию CGN, которую поддерживают китайские власти. Также источник добавил, что ужесточение контроля не означает полный запрет на поставки этой продукции в Китай.