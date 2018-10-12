Петр Порошенко разрешил войскам в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющееся оружие

Президент Украины потребовал от военного руководства не сдавать «ни клочка украинской земли» и быть готовым к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению, при этом «сохраняя каждого украинского воина». Об этом украинский лидер заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.