Петр Порошенко разрешил войскам в Донбассе применять в качестве ответного огня все имеющееся оружие
Президент Украины потребовал от военного руководства не сдавать «ни клочка украинской земли» и быть готовым к любым сценариям — как к обороне, так и к эффективному контрнаступлению, при этом «сохраняя каждого украинского воина». Об этом украинский лидер заявил на встрече с командирами бригад Вооруженных сил, Нацгвардии и Госпогранслужбы в рамках рабочей поездки в Хмельницкую область, сообщает Укринформ.
Комментарии3
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ostapba 12 октября 2018 | 04:18
......Мы долго молча отступали,
Досадно было, боя ждали,
Ворчали старики:
"Что ж мы? на зимние квартиры?
….
region62 12 октября 2018 | 04:59
Похмелился в Хмельницком Петро Олексеич Перегар.
yralez 12 октября 2018 | 05:16
Напрасно старушка ждет сына домой......
Соседи тоже будут рады.