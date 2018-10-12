Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драке

Они останутся под стражей до 8 декабря. На такой же срок арестован брат Кокорина Кирилл. Защита намерена обжаловать это решение. Адвокат Мамаева также заявил, что его подзащитный не причастен к драке в кафе. Решение об аресте он назвал излишне жестоким. При этом оба футболиста в суде извинились перед потерпевшими, своим клубами и болельщиками и сказали, что раскаиваются.

По данным следствия, в понедельник футболисты «Краснодара» и «Зенита» избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.