Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драке
Они останутся под стражей до 8 декабря. На такой же срок арестован брат Кокорина Кирилл. Защита намерена обжаловать это решение. Адвокат Мамаева также заявил, что его подзащитный не причастен к драке в кафе. Решение об аресте он назвал излишне жестоким. При этом оба футболиста в суде извинились перед потерпевшими, своим клубами и болельщиками и сказали, что раскаиваются.
По данным следствия, в понедельник футболисты «Краснодара» и «Зенита» избили водителя Виктора Соловчука рядом с гостиницей «Пекин», а примерно час спустя — главу департамента минпромторга Дениса Пака и гендиректора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина в кафе на Большой Никитской.
Комментарии2
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region62 12 октября 2018 | 05:01
Быдло должно сидеть.Клубам тоже нужно расторгнуть контракты с этими идиотами.
cheffl 12 октября 2018 | 05:07
Кокорина посадили - следующий: Навальный. Раскрою тему:
Общественность,включая либералов жаждала крови Какорина, вместо того, чтобы требовать справедливого разбирательства. Общественность легко и с удовольствием ублажили.
Какорин вляпался. Нет бы технично съехать - обвинить самих пострадавших в провокации ( что по сути так и было) - доказывать, биться . Так распустил нюни , начал извиняться. Теперь он дешевый бумажный стаканчик в руках нашей весьма ловко управляемой Фемиды.Чистосердечное признание смягчает вину , но удлиняет срок. Дурачок?- конечно.Если только не сговор адвокатов с властями, возможно в темную. Как знать? Развели пацанчика на пальцах.
С Кокориным поступят максимально жестко - никому не жалко , основания есть. Есть и выгода: отличный фон “взять” ферзя (Навального). Иначе : потеря позиции - Навальный сбежит- у него попросту нет других ходов - иначе садиться в тюрьму. А там Бог весть....
Несчастный случай на стройке - бывает. Ну или флакон духов подарят. Нина Ричи - отличная марка! Он же не Борис Немцов - за 12 то часов В Москве! не смог найти адвоката - вот был бы Президент!?
А либральцы с демократишками поцокают языками, попукают в диван, нашьют маек “ Свободу Алексею Навальному!” - это максимум . Им бы детский сад закончить на тройки - куда до Путинских то университетов!
Показали им разок, как именно надо обращаться с чинушами и охамевшими телевизионщиками - так они потребовали того на кол посадить. БЕЗ РАЗБОРА!!!
Ай да либералы. Боже, храни Путина! При таком качестве человеческого материала ВВП с его Сечиными и Ко - шоколадный мармелад.
Резюме: Посадка Кокорина - отличный фон для нейтрализации Навального. Мягкий варик: Домашний арест- нарушение режима - поехал отбывать. Я и рад бы ошибаться, но позиции для Кремля лучше не придумаешь. Поживем - увидим. Ждать не долго.