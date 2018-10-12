Россиянки завоевали золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в эстафете 4х100 метров вольным стилем
Россиянки Елизавета Кливанович, Анастасия Макарова, Дарья Васькина и Полина Егорова завоевали золото юношеских Олимпийских игр в Буэнос-Айресе в эстафете 4х100 метров вольным стилем. Второе место заняли бразильянки, третье — японки.
Данное золото стало для олимпийской команды России 18-м на текущих Играх. Всего в активе российской команды 25 наград (18 золотых, пять серебряных и две бронзовые).
Юношеские Олимпийские игры продлятся до 18 октября.
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