Авиакомпания «Сингапурские авиалинии» запустила самый длительный беспосадочный авиарейс в истории

Полет из Сингапура в Нью-Йорк будет длиться около 19 часов. За это время самолет преодолеет без остановок порядка 17 тысяч километров. Перелет совершается на авиалайнере Airbus A350-900ULR, который может перевозить более 160 пассажиров. На борту находятся 15 членов экипажа и двое пилотов, каждый из которых может отдыхать по восемь часов.