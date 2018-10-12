Константинопольский синод решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви
Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о присоединении Киевской митрополии к Русской церкви. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и митрополит Украинской автокефальной церкви Макарий признаны каноничными. Сам Филарет заявил, что это позволит создать на Украине единую поместную церковь. И в дальнейшем ее главе вручить томос об автокефалии. Решение Константинополя также приветствовал президент Украины Петр Порошенко. В Русской православной церкви, напротив, назвали это «катастрофой» и «легализацией раскола».
Комментарии5
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felik23 12 октября 2018 | 03:15
Искренне поздравляю всех верующих украинцев! Слава Украине!
opiatnovyi63 12 октября 2018 | 03:31
felik23: Аннексия и оккупация Крыма , гибридные войны и оголтелая антиукраинская пропаганда , развязанные воровской властью РФ, привели к трагическим последствиям не только для Украины , но и для России!
beobachter 12 октября 2018 | 03:20
Если это катастрофа, то катастрофа для Кирилла и Путина, результат их политики в отношении Украины. Украина стремится как можно сильнее отдалиться от России...
zibex 12 октября 2018 | 03:22
Хотелось бы увидеть решение об автокефелии и Томос дарованный сталинской псевдоцеркви РПЦ МП
opiatnovyi63 12 октября 2018 | 03:25
Гундяй лишился доходов , вот и льёт слёзы!