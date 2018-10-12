Константинопольский синод решил предоставить автокефалию Украинской православной церкви

Вселенский патриархат отменил указ 1686 года о присоединении Киевской митрополии к Русской церкви. Патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет и митрополит Украинской автокефальной церкви Макарий признаны каноничными. Сам Филарет заявил, что это позволит создать на Украине единую поместную церковь. И в дальнейшем ее главе вручить томос об автокефалии. Решение Константинополя также приветствовал президент Украины Петр Порошенко. В Русской православной церкви, напротив, назвали это «катастрофой» и «легализацией раскола».