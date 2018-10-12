Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском автобусе, будет убирать улицы в Грозном

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском общественном транспорте, будет убирать улицы в Грозном. Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек в автобусе бросает в подростка алюминиевую банку со словами ««Ахмат — сила», скажи, брат». На сделанное замечание он требует «закрыть рот».

Кадыров потребовал от чеченца «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться» к нему.

Спустя несколько часов после этого в интернете появилось видео с извинениями от чеченца.