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03:05, 12 октября 2018

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском автобусе, будет убирать улицы в Грозном

Чеченец, которого Рамзан Кадыров раскритиковал за грубость в московском общественном транспорте, будет убирать улицы в Грозном. Об этом глава республики заявил в своем телеграм-канале. Он отметил, что «любой житель Чечни, где бы он ни находился, обязан помнить правила поведения в обществе».
Ранее в интернете появилось видео, на котором молодой человек в автобусе бросает в подростка алюминиевую банку со словами ««Ахмат — сила», скажи, брат». На сделанное замечание он требует «закрыть рот».
Кадыров потребовал от чеченца «первым же рейсом прибыть в Грозный и с родными явиться» к нему.
Спустя несколько часов после этого в интернете появилось видео с извинениями от чеченца.

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opiatnovyi63 12 октября 2018 | 03:27

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