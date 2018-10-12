Защита арестованного футболиста Павла Мамаева надеется, что уголовное дело закончится примирением с потерпевшими

Защита арестованного по подозрению в хулиганстве и побоях футболиста Павла Мамаева надеется, что уголовное дело закончится примирением с потерпевшими. Адвокат Игорь Бушманов отметил, что его подзащитный готов возместить причиненный ущерб — моральный и материальный, в том числе связанный с затратами на лечение. Однако, по словам адвоката, встретиться с потерпевшей стороной на очной ставке и озвучить свою позицию, у спортсмена возможности пока не было.

Накануне Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболистов Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла. Все трое подозреваются в хулиганстве и двух эпизодах побоев.