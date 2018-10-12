Число жертв урагана «Майкл» в США увеличилось до шести человек

Среди них, по данным телекомпании Эй-би-си, 11-летний ребенок. Циклон, принесший мощные порывы ветра и проливные дожди, привел к наводнениям в нескольких районах Соединенных Штатов. Американского побережья «Майкл» достиг в среду, в тот момент ему была присвоена четвертая категория из пяти возможных по шкале Саффира-Симпсона. К настоящему времени ураган ослаб до тропического шторма. По данным агентства Рейтер, во Флориде, Алабаме и Джорджии без электричества остались более 300 тысяч домов и владений. В этих регионах действует режим чрезвычайной ситуации, эвакуировано около 400 тысяч человек. Ранее также сообщалось, что на востоке США из-за урагана отменены более 800 авиарейсов, свыше 2 тысяч задержаны.