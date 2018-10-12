Вашингтон стал 20 штатом США, на территории которого не действует смертная казнь
Верховный суд объявил данную меру наказания вне закона. Как сообщает The Washigton Post, решение было принято единогласно.
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Верховный суд объявил данную меру наказания вне закона. Как сообщает The Washigton Post, решение было принято единогласно.
Комментарии1
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grazschdanin 12 октября 2018 | 02:35
То есть на большей части Америки смертная казнь действует? А как же человеколюбивая демократия?