Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочной отставке
В своем обращении президенту Хамитов, в частности, называет это решение «личным» и «глубоко выверенным». «Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — отметил он. Временно исполняющим обязанности губернатора Башкирии назначен Радий Хабиров. До этого он возглавлял подмосковный город Красногорск. Ранее накануне об отставке объявили губернатор Забайкалья Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов.
Комментарии1
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murad_manapov 12 октября 2018 | 02:19
у всех личные и глубоко выверенные решения. а где тулеев?