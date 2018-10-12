Глава Башкирии Рустэм Хамитов объявил о досрочной отставке

В своем обращении президенту Хамитов, в частности, называет это решение «личным» и «глубоко выверенным». «Руководители региона в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и должны уходить достойно», — отметил он. Временно исполняющим обязанности губернатора Башкирии назначен Радий Хабиров. До этого он возглавлял подмосковный город Красногорск. Ранее накануне об отставке объявили губернатор Забайкалья Наталья Жданова и глава Курской области Александр Михайлов.