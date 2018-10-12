Ространснадзор намерен проверить перевозчика, чей автобус попал в крупное ДТП в Чувашии
Авария произошла накануне вечером на трасса М-7 в Чебоксарском районе. Там столкнулись микроавтобус и грузовик. Погибли, по разным данным, 11 или 13 человек, семеро госпитализированы. По предварительным данным, виноват водитель грузовика, он выехал на встречную полосу. Его задержали и отправили на медосвидетельствование. Возбуждено уголовное дело.
Комментарии1
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hrenvam 12 октября 2018 | 02:31
Виноват грузовик, но проверять будут автобусного перевозчика...