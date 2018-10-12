Неисправность одного из клапанов могла спровоцировать аварию первой ступени ракеты «Союз» после запуска с Байконура

О предварительном выводе госкомиссии сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Между тем, по его словам, перед стартом механизм прошел все стадии проверки. После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода. «За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — сказал собеседник агентства.

Авария пилотируемого корабля «Союз» произошла накануне спустя две минуты после старта. После этого сработала система аварийного спасения, корабль выпустил парашют. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.