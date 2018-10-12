Неисправность одного из клапанов могла спровоцировать аварию первой ступени ракеты «Союз» после запуска с Байконура
О предварительном выводе госкомиссии сообщил «Интерфаксу» источник, знакомый с ходом расследования. Между тем, по его словам, перед стартом механизм прошел все стадии проверки. После заправки баков ракеты через данный клапан сбрасывается излишек кислорода. «За несколько минут до пуска его закрывают. Он должен был открыться после отделения бокового блока для его увода от центрального, но этого не произошло», — сказал собеседник агентства.
Авария пилотируемого корабля «Союз» произошла накануне спустя две минуты после старта. После этого сработала система аварийного спасения, корабль выпустил парашют. Находившиеся на борту российский космонавт Алексей Овчинин и американский астронавт Ник Хейг не пострадали. Спускаемый аппарат приземлился в Казахстане.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
zibex 12 октября 2018 | 02:18
Слава богу что в этот раз не было дырок в корпусе корабля, т.е. полет можно считать удачным.
dew_point 12 октября 2018 | 02:18
Я не большой любитель путина и путинской России, но даже западные специалисты поговаривают о саботаже. Слишком много аварий одна за другой. Никакой деградацией кадров это нельзя объяснить. На лицо явное вредительство.
zibex 12 октября 2018 | 02:29
dew_point: ведущие западные специалисты говорят о русской национальной рукожопости
ze_danil 12 октября 2018 | 02:40
zibex: а рукожопы предпочитают всё сваливать на агентов госдепа и моссада
genviru Геннадий Вилнер 12 октября 2018 | 03:41
dew_point: Правильно! Главный вредитель Рогозин, никогда в космической конторе не было такого космического воровстваи таких невероятных аварий.
hajrullin 12 октября 2018 | 02:55
Дима Рогожа. Он вам не димон
michael_zagorsk 12 октября 2018 | 03:34
Я закончил Серпухоа, таки имею отношение к ракетной технике, У директора МИТТа Алексаднра Надирадзе НИКОГДА не было таких проколов. Если уже акселерометр молотком насильно в ГСП загоняют, что говорить. Конечно, отстрел капсулы спасения, это что-то. На моей памяти, это второй случай. Только перегрузки большие.
michael_zagorsk 12 октября 2018 | 03:38
michael_zagorsk:
Вот что сказал бы покойный Борис Евсеевич Черток?
genviru Геннадий Вилнер 12 октября 2018 | 03:39
По Рогозински один из американских космонавтов сунул палец в клапан. К бабке не ходи!