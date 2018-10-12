Группа компаний «Кэшбери» приостановила деятельность до 1 ноября
Временно заблокирован ввод и вывод средств, начисление бонусов и внутренние переводы. Об этом говорится в обращении председателя правления группы Артура Варданяна, опубликованном на YouTube-канале. Он пояснил, что это необходимо для «восстановления счетов и создания платежной инфраструктуры, чтобы начать выполнение обязательств перед инвесторами». Варданян назвал трудности временными. Он также сказал о «новостной вакханалии» и «шквале грязи и негатива» от СМИ. Ранее в деятельности «Кэшбери» Банк России обнаружил признаки финансовой пирамиды. Регулятор передал данные в Генпрокуратуру и МВД.
Комментарии2
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ft18 12 октября 2018 | 01:20
Недолго музычка играла, недолго пташечка порхала...
nokola 12 октября 2018 | 01:22
Поздравляю тех, кто успел вывести свои деньги. Все, кто не успел это сделать, могут купить алкоголь и помянуть свои средства. Все пирамиды кончаются. Кто не успел соскочить - тот никогда ничего не получит.