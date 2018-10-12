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01:09, 12 октября 2018

Константинопольской синод отменил указ 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Священный синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Эти решения дают основания для предоставления единой украинской церкви автокефалии.
РПЦ выступает против. Сейчас большинство приходов на Украине принадлежат Украинской православной церкви Московского патриархата, которая подчиняется Москве.

Комментарии

3

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antimalin 12 октября 2018 | 01:50

Нет никакого константинопольского синода, как и Константинополя.
Есть синод раскольника Варфоломея в р-не Фанара турецкого Стамбула.

monik_7 12 октября 2018 | 02:04

antimalin: С варфоломеевской ночью!

zibex 12 октября 2018 | 02:00

Все перекручено, в результате получился бред. Впрочем, бред - это фирменный стиль РПЦ МП и русских медиа.

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