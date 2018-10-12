Тверской суд Москвы арестовал на два месяца футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина

Они обвиняются по двум уголовным делам — о побоях и хулиганстве. Защита намерена обжаловать это решение.

Адвокат Кокорина Олег Попов назвал случившееся «роковым стечением обстоятельств» и просил суд отпустить его подзащитного под подписку о невыезде. Он назвал несостоятельным довод о том, что спортсмен может скрыться. По словам защитника, преступление произошло в результате конфликта, возникшего на почве личной неприязни. Сам Кокорин сказал, что раскаивается, и принес извинения потерпевшему. Он попросил не лишать его свободы, чтобы у него была возможность загладить вину. Мамаев пообещал не скрываться и сдать загранпаспорт, а также попросил суд не лишать его свободы, так как клуб «Краснодар» может расторгнуть с ним контракт. Однако суд прислушался к доводам следствия. Также арестован до 8 декабря младший брат Кокорина — Кирилла.

Напомню, футболисты стали участниками двух конфликтов в центре Москвы. Они избили водителя ведущей «Первого канала», а также подрались в кафе с директором департамента Минпромторга и руководителем НАМИ.