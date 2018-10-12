Таксист, сбивший пешеходов в центре Москвы во время ЧМ по футболу, приговорен к 1,5 годам принудительных работ

Таксист, сбивший пешеходов на тротуаре в центре Москвы во время чемпионат мира по футболу, приговорен к 1,5 годам принудительных работ с удержанием 15% заработка. Также Тверской суд лишил его права управлять транспортным средством на три года. Судебный процесс прошел в особом порядке, поскольку обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном.

ДТП произошло 16 июня. Такси, за рулем которого находился 38-летний гражданин Киргизии Чынгыз Анарбек уулу, наехал на группу пешеходов на улице Ильинка близ Гостиного Двора. Пострадали восемь человек. Водителя задержали прохожие. Он объяснил, что «не спал два дня» и перепутал педали.