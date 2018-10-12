Губернатор Курской области Александр Михайлов ушел в отставку. Об этом сообщается на сайте областной администрации. Михайлову 67 лет. Он возглавил регион 18 лет назад. До 2005 года был членом КПРФ, затем вышел из Компартии и вступил в Единую Россию. Ранее политологи заявляли, что он слишком долго находится у власти и работает неэффективно. Сам Михайлов заявил, что региону нужен молодой руководитель.

Ранее сегодня ушла в отставку губернатор Забайкалья Наталья Жданова.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов также сегодня досрочно покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.

Массовое снятие губернаторов регионов связано с четко продуманной стратегией верховной власти. Главами субъектов федерации должны стать инициативные люди, которым будут доверять. Такое мнение в эфире «Эха» высказал политолог, научный сотрудник Лондонского Университетского колледжа Владимир Пустухов. Скоро станет очевидным, что эта политика – лишь иллюзия, но пока она преподносится как плановая работа, считает Владимир Пастухов.