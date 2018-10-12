Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине

Священный синод принял несколько ключевых решений по этому вопросу.

Константинополь постановил отменить решение 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Томос, то есть указ 1686 года потерял свою юридическую силу. Кроме того синод снял анафему с глав двух неканонических церквей – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Ожидается, что это даст возможность создать в стране единую поместную церковь, хотя в УПЦ уже сказали, что могут не дать на это свое согласие. Кроме того Константинопольский патриархат объявил об установлении своего прямого управления приходами в Киеве. Так называемая ставропигия будет распространяться на приходы и монастыри украинской столицы. Этот пункт вызвал опасение у некоторых экспертов в области церковного права. Они считают, что ставропигия может стать основанием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.

В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода.