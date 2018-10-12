Константинопольский патриархат приступил к предоставлению автокефалии церкви на Украине
Священный синод принял несколько ключевых решений по этому вопросу.
Константинополь постановил отменить решение 300-летней давности о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Томос, то есть указ 1686 года потерял свою юридическую силу. Кроме того синод снял анафему с глав двух неканонических церквей – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Ожидается, что это даст возможность создать в стране единую поместную церковь, хотя в УПЦ уже сказали, что могут не дать на это свое согласие. Кроме того Константинопольский патриархат объявил об установлении своего прямого управления приходами в Киеве. Так называемая ставропигия будет распространяться на приходы и монастыри украинской столицы. Этот пункт вызвал опасение у некоторых экспертов в области церковного права. Они считают, что ставропигия может стать основанием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.
В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода.
Комментарии23
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zukero_ 12 октября 2018 | 00:08
В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, пообещали «решительно и жестко» ответить на решения синода
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Опять запретить помидоры из Стамбула?
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:10
zukero_: теперь бабка данко1 и тролль юморной будут скакать.
polikarpich 12 октября 2018 | 00:11
zukero_: Введут в РПЦ МП обрезание.
danko1 12 октября 2018 | 00:25
polikarpich: В реальности это означает, что ТД РПЦ, организованной Сталиным и КГБ, во главе с наглым лжецом и жадности непомерной до богатств земных гэбэшником Гундяевым, приходит конец.
Думаю, что вскоре и зарубежная церковь от РПЦ от кажется.
Да и в России прихожан в РПЦ, даже на Рождество и Пасху, по данным ВЦИОМа не более 2% и число их постоянно сокращается.
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:26
danko1: старуха ты спец в рпц? 2%. КГБ. С наглым. Не превращай сайт в помойку. ВЦИКом. Бабка ты в ночную???
hastings 12 октября 2018 | 00:35
zukero_: В Константинополе еще увидят как работает спецназ РПЦ!
mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 00:09
Нацдилер всю ночь проплачет в подушку, а к утру придумает, как отомстить за этот удар Константинополя.
Его месть будет жестокой и беспощадной.
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:13
mikhail_spb_: по роже тебе заедет в правую сторону? Вероятно, возможно, вроде, наверное. Свечку держал под кроватью лежал? С бабкой1?
ft18 12 октября 2018 | 00:19
danko_bobka: На дежурство вышло danko_bobka, всё на месте: запах, дышло, жопка ;')))
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:22
ft18: ну конечно, меня бабка данко1 поставила. Она забухала. В маями. Ты не согласен? Ты что начальницу по рангу в бабке данко1 не признаешь?
ft18 12 октября 2018 | 00:26
danko_bobka: А ты - её замша чёль?
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:28
ft18: к стати. Старая мрсь1 с верху привалила. Пообщаяйся с ней. Но учти старая мрзтчка сегодня очень бухая. Это известно всему Миру!
ft18 12 октября 2018 | 00:11
Бог в помощь!!
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:15
ft18: хохлобог?
mavviomi 12 октября 2018 | 00:17
danko_bobka: не мельтеши, промокашка!
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:17
mavviomi: вешайся хохлотролль.
ft18 12 октября 2018 | 00:17
danko_bobka: богопут!
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:20
ft18: парашабог. Вечная пьяная Петя Параша! Дал он уже Трапму? На разик?
ft18 12 октября 2018 | 00:22
danko_bobka: Странно, ты очевидец, а меня спрашиваешь ;)))
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:24
ft18: ну ты же приблеженный к власти?
ft18 12 октября 2018 | 00:30
danko_bobka: Пофантазируй исщо ;')))
danko_bobka 12 октября 2018 | 00:32
ft18: я в этом уверен. Но мы не очень. А вот старуха данко1 сильно приближённая. Она у Путина под кроватью спала. А рпц её трахало хором. В горло.
ymnik29 12 октября 2018 | 00:20
Киево-печерская лавра есть музей и пренадлежит государству Украина и МП арендует ее , так что там захвата не нужно - просто отменили аренду и домой на московию !