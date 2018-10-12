Тверской суд арестовал до 8 декабря футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина – Кирилла
Выступая в суде Кокорин и Мамаев принесли свои извинения потерпевшим, а также своим клубам и болельщикам и сказали, что раскаиваются.
На заседании суда Кокорин раскаялся и пообещал исправиться.
Адвокаты арестованных обжалуют решения суда о заключении их под стражу. Адвокат Мамаева, кроме того, заявил, что его подзащитный не причастен к драке в кафе, а решение об аресте назвал излишне жестоким.
Комментарии4
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mikhail_spb_ 12 октября 2018 | 00:06
Почему ни одна из футбольных команд не взяла на поруки своего оступившегося игрока?
Они ведь жаждут исправиться.
pattrick 12 октября 2018 | 00:11
Счёт 3:0. Мамаев дал показания против братьев Кокориных, но арестованы все трое.
Выступление Мамаева в суде, пожалуй, оказалось самым неоднозначным из всех. С одной стороны, он показал настоящее раскаяние, а с другой — избрал совершенно неожиданную тактику: свалил всё... на лучшего друга!
Защита Мамаева заявила в суде, что следствие приводит две противоречащие версии: по одной из них, побои Паку наносил единолично Кокорин, и это якобы подтверждает обнародованная видеозапись. Вторая версия сводится к тому, что два друга напали на чиновника по предварительному сговору, но это, по мнению адвоката, не выдерживает никакой критики.
"На записи видно, что в момент совершения действий подзащитный (Мамаев. — Прим. Лайфа) находится в другом месте и в сонном состоянии. Он подошёл к участникам конфликта уже после нанесения удара стулом"
furk 12 октября 2018 | 00:30
Простите, я больше не буду. Сейчас в камере ещё воспитатели добавятся.
salut__521 12 октября 2018 | 00:31
Извинились, раскаялись... Ах, какой пассаж! Да хулюганам за такое мужество теперь только орденов не хватает и бесплатных талонов на усиленное хулюганское питание в том же кабаке. Похоже, двушечки уплывают от мерзавцев, что в рейхе, где свято чтут денежные знаки, обычное дело...