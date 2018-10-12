Тверской суд арестовал до 8 декабря футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина – Кирилла

Выступая в суде Кокорин и Мамаев принесли свои извинения потерпевшим, а также своим клубам и болельщикам и сказали, что раскаиваются.

На заседании суда Кокорин раскаялся и пообещал исправиться.

Адвокаты арестованных обжалуют решения суда о заключении их под стражу. Адвокат Мамаева, кроме того, заявил, что его подзащитный не причастен к драке в кафе, а решение об аресте назвал излишне жестоким.