Покупатель картины британского уличного художника Бэнкси, которая по итогам состоявшихся 5 октября торгов лондонского аукциона Sotheby's («Сотбис») оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку и останется с приобретенным лотом. Об этом информировал в четверг аукционный дом.

По информации Sotheby's, покупательница картины — давнишний коллекционер работ

Бэнкси из Европы, имя которой не называется, приняла решение не отказываться от картины

которой обошлась ей в 1,04 млн фунтов стерлингов (1,36 млн долларов).

«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу

испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем

что у меня [на руках] окажется произведение, значимое для истории изобразительного

искусства», — заявила владелица картины. И она уже даже переименовала произведение,

которое ранее было известно как «Девочка с шаром», на «Любовь в мусорном ящике».

Тем временем, это решение может принести женщине вполне конкретные финансовые

дивиденды, если со временем она решит продать картину. Как предположил после аукциона в

интервью газете «Дейли миррор» Джои Сайер, сооснователь компании MyArtBroker («Май арт

брокер»), которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного

искусства, в изрезанном виде стоимость проданной работы Бэнкси может возрасти вдвое. —