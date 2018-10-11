Покупатель изрезанной картины Бэнкси не станет отменять сделку — Sotheby's
Покупатель картины британского уличного художника Бэнкси, которая по итогам состоявшихся 5 октября торгов лондонского аукциона Sotheby's («Сотбис») оказалась наполовину порезана на мелкие ленточки, не станет отменять сделку и останется с приобретенным лотом. Об этом информировал в четверг аукционный дом.
По информации Sotheby's, покупательница картины — давнишний коллекционер работ
Бэнкси из Европы, имя которой не называется, приняла решение не отказываться от картины
которой обошлась ей в 1,04 млн фунтов стерлингов (1,36 млн долларов).
«Когда на прошлой неделе раздался удар молотка и работа была изрезана, я поначалу
испытала шок, но постепенно я начала осознавать, что в конце концов дело завершится тем
что у меня [на руках] окажется произведение, значимое для истории изобразительного
искусства», — заявила владелица картины. И она уже даже переименовала произведение,
которое ранее было известно как «Девочка с шаром», на «Любовь в мусорном ящике».
Тем временем, это решение может принести женщине вполне конкретные финансовые
дивиденды, если со временем она решит продать картину. Как предположил после аукциона в
интервью газете «Дейли миррор» Джои Сайер, сооснователь компании MyArtBroker («Май арт
брокер»), которая оказывает услуги желающим приобрести произведения современного
искусства, в изрезанном виде стоимость проданной работы Бэнкси может возрасти вдвое. —
Комментарии2
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max_luger 11 октября 2018 | 23:24
Изрезать или купить "картину" Бэнкси - все равно что попытаться ударить ржаввым штык - ножом в распахнутое небо....Не получится, друзья мои уже больше ничего покупать и продавать - относящееся к искусству....И делать на этом бабло....
zonda_3 11 октября 2018 | 23:49
max_luger:
Не согласен - искусство нынче и есть бизнесс. Риски вложения в такие активы как творения Бэнкси, подразумевают трезвые расчеты на повышение ценности сиих постмодернистских "шедевров".