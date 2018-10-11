Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли
Глава госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли. К проверке будут привлечены независимые эксперты. Они будут выезжать на предприятия, изучать все технологические процессы.
Рогозин отметил, что авария произошла на ракете, которая имела высокую безаварийную статистику. Какие-либо выводы относительно причин будут обнародованы после завершения работы специально созданной госкомиссии .
Комментарии47
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cite 11 октября 2018 | 23:08
А потребовать своей отставки ему мысль не приходила?
kir_pich_101 11 октября 2018 | 23:10
cite: Никакой отставки!
Пусть лучше застрелится!
danko1 11 октября 2018 | 23:22
kir_pich_101: Так он же не офицер, а журналист-гэбэшник, который заваливает всё, за что не возьмется, поэтому не застрелится.
Он, как известная субстанция, не тонет. Его путин только на повышение после провалов направляет.
Может, Путин иностранный агент? Ведь всё, что не делает, всё для того, чтобы Россию уничтожить и всё развалить.
udarnik62 12 октября 2018 | 00:15
danko1:
У вас какие то сомнения ?
Его же Ельцин назначил "преемником" по приказу жидомасонского обкома из Вашингтона .
Абрамович следит за этой марионеткой, кстати которого уже меняли пару раз.
zonda_3 11 октября 2018 | 23:28
kir_pich_101:
"Никакой отставки!
Пусть лучше застрелится!" -
В ногу!
akrayzler 11 октября 2018 | 23:43
kir_pich_101: Так он уже пробовал. Пуля срекошетила и в ногу попала. Ничего хряка не берет. Может на батуте запустить в космос?
com30 12 октября 2018 | 00:01
kir_pich_101:
Во во.
Прочитав заголовок "Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он...."
И уже грешным дело предположил, что Он - требует пистолет с одним патроном и что бы его держали семеро, ну или хотя бы ручку и бумагу написать заявление об своей отставке, но нет...
Он придумал снова перепроверить, проверенное перепроверенное.
udarnik62 12 октября 2018 | 00:18
com30:
Чтоб проверить надо Фон Брауна воскресить, а вся наша "космическая отрасль" это штампование подделок типа Р-7 и Союз, под присмотром Королева.
tom_tom 11 октября 2018 | 23:42
Ракету с непредсказуемой траекторией помните? Им понадобилось 7 месяцев, чтобы её сделать. Но ведь сделали!
Жалко только, что Путин всё больше превращается в стендап-комика...
vvietham 11 октября 2018 | 23:53
tom_tom: Им понадобилось 7 месяцев, чтобы её сделать.
Это когда киянкой навальненок - жертва К. Собчак (дома-2) вколотил датчик, рассчитанный на защиту от дурака но не на киянку (навального-собчак)?
zonda_3 12 октября 2018 | 00:01
vvietham: Совсем берега потерял, или после укола такой?
banyi4 11 октября 2018 | 23:09
А проверят то что ? Слесарь инструментальщик 6 разряда, готовился в СССР 15 лет. Всё, господа , поумерали они... Так что , либералам спасибо за 90е скажите.
taglit 11 октября 2018 | 23:14
banyi4: ватнотролль, а что с 2001 по 2016 год не успели подготовить инструментальщика 6-го разряда?! А может руки надо помыть тому мужику, который ракету собирал? А Рагозин давно на кичу просится!
alexisgross_082018 11 октября 2018 | 23:32
taglit: Н у Трищенка три жопы вместо трех голов, а значит дурость в три раза больше. Причем гнилье 80-х вспоминать он не хочет - мы то все свалили из отрасли еще до 90 года, уже тогда особо в отрасль и не рвался.
polikarpich 11 октября 2018 | 23:19
banyi4: Уже почти 20 лет как идут 2000-е, а вы всё про 90-е. Да в 90-е такого развала всего и вся, такого фальшака везде и во всём, как сейчас, и близко не было.
Лично по себе сужу. Тогда можно было спокойно работать работу на работе, много чего ещё с "совка" сохранилось. А сейчас на любой работе дурдом какой-то, ходят туда чисто попонтоваться.
Самый жуткий, необратимый распад я лично заметил именно в начале "нулевых".
udarnik62 12 октября 2018 | 00:03
polikarpich:
Путин превзошел Ельцина в деле развала народного хозяйства России.
В 90-х была надежда на улучшение, а в нулевых с приходом Путина жулье гэбешное встало у власти и организовали ГОСКОРПОРАЦИИ для себя.
Воруй сколько влезет. Народ заплатит.
com30 12 октября 2018 | 00:10
polikarpich:
Русские великие!
Великим работать западло.
А вот понтаваться, самое то.
Правда в в нулевые было за что понтоваться, не заработанные деньги за газ и нефть через нос вылазили, а теперь денег нет, но богатые замашки от 00 остались.
ugiazov 11 октября 2018 | 23:27
banyi4: Так что? За последние 15 лет не смогли приготовить ни одного слесаря?Остались пенсионеры, которые в 90-х уже имели 6 разряд.
alena01 11 октября 2018 | 23:46
banyi4:
Ну да...
Ведь до либералов инструментальщики были бессмертными...
Может, поставить наконец на управленческие должности не журналистов и гэбуху, а инженеров???
А то средняя зарплата инженера в Роскосмосе $350, а в NASA $11000...
Но зато а директора NASA $14000, а у руководителя Роскосмоса $96000...
alarich 12 октября 2018 | 00:04
alena01: Всё-таки правды ради у инженера НАСА средняя зарплата по менее будет $3000-4000. Знаю потому что общался по работе. Насчет директора не знаю. Про зарплату наших инженеров правильно написали , ну может чуть по более, около $550.
udarnik62 11 октября 2018 | 23:58
banyi4:
Единственно правильный ответ.
Все спецы от безденежья в Самаре в 90-х с Прогресса сбежали, а теперь и померли.
Там работают на сборке таджики и узбеки , которые полгода назад впервые в руки отвертку взяли ...
При чем здесь либералы ?
Начнем с Ельцина и закончим его "наследником " Путиным, которые с 90-го года выполняют заказ Вашингтонского обкома - убить промышленность в России, сделать здесь сырьевой придаток Запада и оставить не более 40 млн населения для обслуживания добычи сырья.
Пока что 30 лет идет по плану Киссинджера, а все остальное - одна пропаганда и показуха !
sagen 12 октября 2018 | 00:02
banyi4: В СССР существовал негласный принцип - "зачем я буду учиться, если рабочий получает в два раза больше инженера". Сегодня в результате технической революции вся малограмотная масса осталась у разбитого корыта. Фрезеровщик шестого разряда, который он получил на станке 1947 года, не у дел. Современный станок имеет обороты шпинделя 24.000, советские станки едва 3.500 давали, но и на таких оборотах никто не работал. Сейчас почти всё обрабатывается при 10.000-24.000 об/мин. В итоге высококлассный специалист по изготовлению «каменных топоров» никому не нужен, а переучиться он не способен, нет навыка, не хватает и образования. Он становится в один ряд с людьми без специальности. Вот потому они все мечтают о прошлом, не понимая, что таких станков больше никогда не будет. И так абсолютно во всём.
Вот вам истоки морального и нравственного падения социума, дикая неудовлетворенность. Как результат дырки в спускаемом аппарате и недокрученные гайки.
com30 12 октября 2018 | 00:03
banyi4:
Путин либерал????
maximv 11 октября 2018 | 23:13
Рогозин как та непотопляемая такса.
stopkran1969 11 октября 2018 | 23:15
Вывод комиссии - рогозин вреден для космоса
yakuzya 11 октября 2018 | 23:15
"Не потерплю!" ("История одного города" Салтыкова - Щедрина)
ly4_sveta 11 октября 2018 | 23:20
Кто такой Рогозин? И как он вообще оказался во
главе космической отрасли? Кто его поставил во
главе «очистки»? Какой Швондер назначает всяких
холуйских псов на ответственные посты?
kir_pich_101 11 октября 2018 | 23:29
ly4_sveta: Развал и упадок везде.
Рабочие на сборке должны иметь диплом инженера, высшее образование.
Рука берет сверло и на ощупь понимает, 4,8 мм или 5,2 мм.
А если нет такого, за дело берется любой, кто может держать гаечный ключ.
Тогда качество невысокое, на уровне Жигулей...
danko1 11 октября 2018 | 23:31
ly4_sveta: Кто назначает, известно. Как и то, что не только Рогозин, а всюду пироги пекут сапожники.
Разве у кого из ближайших подельников Путина есть специальное образование для того, чтобы руководить добычей нефти, газа и прочего?
А Рогозин журналист-международник, что однозначно говорит о принадлежности к Конторе.
edun1952 11 октября 2018 | 23:23
Союз упал,а клоуны остались...Шоу за счет пенсионеров.
salut__521 11 октября 2018 | 23:24
Похоже, индивидуум начисто лишён не только совести, но и чувства меры, ибо не следует так долго и упорно смешить собою весь мир, чай не Чаплин...
kir_pich_101 11 октября 2018 | 23:33
salut__521: Так Чаплин столько и не зарабатывал.
А если работал, то с полной отдачей, без конкурентов.
Просто пилит бабло.
Не надо искать чего-то большего.
zonda_3 11 октября 2018 | 23:36
salut__521: "чай не Чаплин" - кофе не Мр. Бин, но Рогозин таки останется всекосмическим Хряком
teleo 11 октября 2018 | 23:33
Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли.
Дима, начни с того, что выплати все заработанные людьми деньги, включая сверхурочные, премиальные и отпускные. Если денег нет, то собери все дрели и любые режуще-колющие предметы. Не ходи один и не призывай людей держаться.
arkadius_nex 11 октября 2018 | 23:58
teleo: Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли.
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Сам себя вызовет на ковер? Сам себе объявит строгий выговор, лишит премии и сам себя уволит по статье "несоответствие"?
prade 11 октября 2018 | 23:33
После такой аварии Рогозин сам должен был уйти в отставку, а не изображать буйную деятельность.
pavlovsky 11 октября 2018 | 23:35
Весь мир, разными темпамии, движется в перед. Россия - потихоньку утрачивает навыки, приобретенные 50 лет назад...
alena01 11 октября 2018 | 23:41
А проверяльщики тоже с журналистским образованием будут???
us101 11 октября 2018 | 23:43
Зачем? У России нет ни технического, ни научного потенциала для производства ракет СССР. Вон, пусть пойдет украинцам и прибалтам слезно просить о помощи, может они опять помогут России стать космической державой... хотя уже наврятли :(
andrang2 11 октября 2018 | 23:50
А он не хочет сам провериться на профнепригодность?
mikhail_spb_ 11 октября 2018 | 23:50
А кто-нибудь проводил проверку самого батутчика-рагозина на адекватность, вменяемость, профпригодность, честность и отсутствие коррупции?
Ведь он запросто может оказаться иностранным диверсантом, засланным для развала российской космической отрасли, или просто дебилом.
shuvalov 12 октября 2018 | 00:01
Совсем что ли Рогозин квалификацию потерял? По-моему надо лишь было просмотреть ночную запись камеры видеонаблюдения у гостиницы, где останавливался директор НАСА, и все бы увидели как парень с дрелью крадётся по направлению к стартовой площадке!
Или с болгаркой.
yasnovilyashi 12 октября 2018 | 00:10
Рогозин заявил, что после аварии ракеты-носителя «Союз» он потребует проверки предприятий ракетно-космической отрасли.
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Всё и так ясно без всяких проверок. Нужно ввести предполётный контроль американских астронавтов и их багажа. Этот террорист опять умудрился пронести дрель на борт российского корабля и просверлить его аж до второй ступени, которая и дала отказ.
ft18 12 октября 2018 | 00:15
Что этот батутчик проверять будет, туеву кучу управленцев всех мастей на предприятиях Роскосмоса и редких рабочих, средний возраст которых - лет под 60?
yasnovilyashi 12 октября 2018 | 00:27
banyi4
11 октября 2018 | 23:09
А проверят то что ? Слесарь инструментальщик 6 разряда, готовился в СССР 15 лет. Всё, господа , поумерали они... Так что , либералам спасибо за 90е скажите.
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Как всегда перевираете. Слесарь-инструментальщик готовился максимум 2,5 года, сначала ему давали самый низкий разряд, а до 6-го разряда он рос сам. Ну если хотел конечно. Так же готовились будущие инженеры, преподаватели и учёные. Те, что чего-то хотели добиться в выбранной специальности продолжали учиться самостоятельно. У цеховых умельцев или от старших товарищей, чего-то умеющих или знающих сверх полученного образования.
П.С. Так и быть признаюсь, что после получения диплома я учился специальности на работе и дома самостоятельно и без цели получения какого-то дополнительного звания типа кандидата наук. И учился лет 20, аж до самого решения об эмиграции.
wasielna 12 октября 2018 | 00:28
То есть он потребует проверки своей деятельности?
А самому посмотреть, что в его хозяйстве творится, образование не позволяет?
yasnovilyashi 12 октября 2018 | 00:33
stopkran1969
11 октября 2018 | 23:15
Вывод комиссии - рогозин вреден для космоса
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Ну раз они вредны друг-другу, то скорей всего комиссия придёт к выводу, что космос вреден для Рогозина и пошлёт лесом космос.