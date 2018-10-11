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23:02, 11 октября 2018

В Чувашии задержан водитель, по вине которого произошло ДТП, в котором погибли 13 человек

Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину везут на медицинское
освидетельствование.
НапомнЮ. на трассе М7 столкнулись грузовик и  микроавтобус «Фиат», который следовал из Канаша в Москву. Грузовик выехал на встречную полосу, в результате чего произошла авария. Все погибшие – пассажиры «Фиата».

Комментарии

3

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zemljanka 11 октября 2018 | 23:13

Соболезнования родным.

allasc 11 октября 2018 | 23:22

а всеравно я террористов боюсь больше чем пьяных водителей.... Путин говорит они страшнее

spbdweller 12 октября 2018 | 00:18

allasc: Он, возможно, и не пьяный, а просто отечественный.

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