В Чувашии задержан водитель, по вине которого произошло ДТП, в котором погибли 13 человек

Это сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчину везут на медицинское

освидетельствование.

НапомнЮ. на трассе М7 столкнулись грузовик и микроавтобус «Фиат», который следовал из Канаша в Москву. Грузовик выехал на встречную полосу, в результате чего произошла авария. Все погибшие – пассажиры «Фиата».