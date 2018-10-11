Тверской суд арестовал до 8 декабря футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также брата Кокорина – Кирилла
Выступая в суде Кокорин и Мамаев принесли свои извинения потерпевшим, а также своим клубам и болельщикам и сказали, что раскаиваются.
Адвокаты арестованных обжалуют решения суда о заключении их
под стражу. Адвокат Мамаева, кроме того, заявил, что его подзащитный не причастен к драке в кафе, а решение об аресте назвал излишне жестоким.
Комментарии2
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stopkran1969 11 октября 2018 | 23:12
Судья (гадая на ромашке под столом) купят-не купят
alex_siberia 11 октября 2018 | 23:43
Любопытно, к драке в кафе непричастен, а к избиению водителя до этого??? Или "мы его не били толпой, просто по-мужски поговорили толпой"...