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22:36, 11 октября 2018

Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату

Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Это одно из оснований предоставить Украине автокефалию.
Константинополь продолжит процесс предоставления независимости украинской церкви – об этом по итогам трехдневного заседания синода сказал официальный представитель патриархата. Пока томос, то есть указ об этом не издан, однако принят ряд важных решений на этом пути. В частности, было прекращено действие другого томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Во-вторых, синод снял анафему с глав двух неканонических церквей – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Так появилась возможность создания в стране единой поместной церкви. Впрочем, в УПЦ уже усомнились в возможности объединения. Кроме того, собрание решило восстановить ставропигию, то есть прямое управление Вселенского патриархата в Киеве. Некоторые специалисты в области церковного права опасаются, что это может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.

В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, решение синода назвали «легализацией раскола».

Комментарии

22

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pit_heap 11 октября 2018 | 22:41

Пикантность в том что отменив решение 1686 года Константинополь признал русских патриархат на Украине в границах 1589 года,а это значит что Москве отходят по решение Константинополя (если она его признает) все восточные приходы вплоть до Чернигова,потому что тогда в 1589 году они входили в Московский патриархат.Думайте Киев устроит такое положение вещей.Это организация нового насилия на Украине

pit_heap 11 октября 2018 | 22:47

Кстати если указ был отменен, то по сути его признали законным.Просто теперь отменили.
Между тем, Константинополь снял с Филарета анафему, восстановив его в том сане, в котором он и был – в сане митрополита. То есть Филарет не патриарх и вряд ли им станет.

pattrick 11 октября 2018 | 22:50

Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату...

Продались пиндосам. Креста на них нет.

mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:54

pattrick: а надо был кгбшникам?? что говорит агент Михайлов??

pattrick 11 октября 2018 | 23:00

mahnozlukka:

Других судить легко. Одно дело сотрудничать с властями, чтобы спасти свою церковь и совсем другое - продаться пиндосам за деньги, чтобы расколоть сестринскую церковь, что наверняка приведёт к крови.

pit_heap 11 октября 2018 | 22:54

pattrick: Да черт с ними продались и продались.Насилие будет на Украине причем автокефалию так и не даст хоть обещает, а подчинит украинскую церковь себе.Константинополь уже ввел свое прямое управление киевскими приходами.Какая же это автокефалия.Мало того, Константинополь согласно своим же решениям будет вынужден признать границы Московского патриархата на Украине до 1686 года, а это вся восточная Украина.У украинцев как всегда перемога закончится зрадой.

vis_a_vis 11 октября 2018 | 22:59

pit_heap: Можете здесь сколько угодно причитать, факт один: Украина уходит от России. А что еще можно было ожидать после предательского "Крымнаша"?

zukero_ 11 октября 2018 | 22:57

pattrick: pit_heap: Патрик ты ж протестанец вроде?
Пиндосы это восточные греки, при чём они тут?

vis_a_vis 11 октября 2018 | 22:48

\\ pit_heap: Это организация нового насилия на Украине //

И кто организовывать будет? "Доведенные до отчаяния" гундяевцы?

pit_heap 11 октября 2018 | 22:57

vis_a_vis: Прочитайте, что такое Руина и какую роль играла в ней религия.Раз уж Константинополь отменил решение 17 века, почитайте что в этом 17 веке творилось вна Украине.
И гундяевцы тут ни при чем.Филарет не согласится быть митрополитом каковым его сегодня признал Константинополь.Надо будет соединить сразу три церкви, вы думайте это раз плюнуть?

mahnozlukka 11 октября 2018 | 23:00

pit_heap: в РПЦ МП пригрозили наложить анафему на Исуса Христа

seryj_wolk 11 октября 2018 | 22:44

У Путина с Гундяевым и Рогозиным сегодня черный день. Очень похоже на начало конца!

zukero_ 11 октября 2018 | 22:45

Гундяй покажи Томос!

stopkran1969 11 октября 2018 | 22:58

zukero_: ну не при людях же - дети могут смеяться

cromwel 11 октября 2018 | 22:48

Черный день для всего личного состава подразделения РПЦ.

zukero_ 11 октября 2018 | 22:48

рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.
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Лавра основана в 1051 году. почти за 100 лет до появления Москвы!!! Кто кого захватывал?

ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 22:50

zukero_: и за 950 лет до появления украины

mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:57

ukretotakoividskota: а зачем угрофинским племенам междуречья Оки и Волги религия Восточной Римской Империи??))

zukero_ 11 октября 2018 | 22:54

Право хиротонии (рукоположение в одну из степеней священства для священников) было предоставлено Москве
"по экономическим причинам и исходя из политической необходимости", с сохранением всех прав митрополии, которыми она обладала ранее. Во Вселенском патриархате добавили, что выданное тогдашним патриархом Дионисием разрешение на рукоположение было получено под "сильным давлением".

То есть, дословно, "вы тогда выеbали нас, потому что мы были бедные, а теперь мы еbем вас, потому что сегодня вы бедные".

И это логично, поскольку три четверти доходов Ракоцапская Порнославная Церковь получала из Украины. И будущее ЗАО "РПЦ" беспросветно. Как она взяла когда-то Константинополь за яйца по деньгам - так сейчас берут ее за то же самое.

esol 11 октября 2018 | 22:58



Ленин приде порядок наведе
Будет вам и томас и автофекалия


trans 11 октября 2018 | 23:00

Да фиг с ними, украинцами. Нам Воффка новых друзей нашел - таджики, узбеки, китайцы, сирийцы. Ура!

edun1952 11 октября 2018 | 23:01

Сокращение объема реализации опиума для народа может стать еще одним поводом для грабежа пенсионеров...

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