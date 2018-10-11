Павла Мамаева и Александра Кокорина арестовали до 8 декабря.



Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал его брата Кирилла, пишет «Интерфакс».

Защита Александра Кокорина пообещала обжаловать его арест.