Павла Мамаева и Александра Кокорина арестовали до 8 декабря.
Тверской суд Москвы арестовал футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева по делу о драках в Москве до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал его брата Кирилла, пишет «Интерфакс».
Защита Александра Кокорина пообещала обжаловать его арест.
Комментарии4
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zapadnay 11 октября 2018 | 22:43
Заслужили! И другим наука.
pattrick 11 октября 2018 | 22:48
Мамаев переложил всю вину на Кокорина.
По его словам, на видеозаписи из кофейни видно, что это именно Александр полез в драку, а Павел вообще подходит только после.
Футболист Павел Мамаев переложил всю вину на своего друга Александра Кокорина. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
По данным канала, Мамаев утверждает, что на записи из кофейни чётко видно, что это Кокорин лезет в драку, а сам он вообще подходит только после...
gordy 11 октября 2018 | 22:59
Не быть им героями России?
allexmar 11 октября 2018 | 22:45
То герои россии куда-то вляпаются, то заслуженные мастера.