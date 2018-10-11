Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Это одно из оснований предоставить Украине автокефалию.

Константинополь продолжит процесс предоставления независимости украинской церкви – об этом по итогам трехдневного заседания синода сказал официальный представитель патриархата. Пока томос, то есть указ об этом не издан, однако принят ряд важных решений на этом пути. В частности, было прекращено действие другого томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Во-вторых, синод снял анафему с глав двух неканонических церквей – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Так появилась возможность создания в стране единой поместной церкви. Впрочем, в УПЦ уже усомнились в возможности объединения. Кроме того, собрание решило восстановить ставропигию, то есть прямое управление Вселенского патриархата в Киеве. Некоторые специалисты в области церковного права опасаются, что это может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.

В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, решение синода назвали «легализацией раскола».