Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату
Священный синод Константинопольской церкви отменил указ 17 века о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Это одно из оснований предоставить Украине автокефалию.
Константинополь продолжит процесс предоставления независимости украинской церкви – об этом по итогам трехдневного заседания синода сказал официальный представитель патриархата. Пока томос, то есть указ об этом не издан, однако принят ряд важных решений на этом пути. В частности, было прекращено действие другого томоса от 1686 года о передаче киевской митрополии Москве. Во-вторых, синод снял анафему с глав двух неканонических церквей – Киевского патриархата и Украинской автокефальной церкви. Так появилась возможность создания в стране единой поместной церкви. Впрочем, в УПЦ уже усомнились в возможности объединения. Кроме того, собрание решило восстановить ставропигию, то есть прямое управление Вселенского патриархата в Киеве. Некоторые специалисты в области церковного права опасаются, что это может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.
В Русской православной церкви, которая выступает против предоставления Украине автокефалии, решение синода назвали «легализацией раскола».
Комментарии44
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ykpodupa 11 октября 2018 | 22:11
В Киеве открылся музей горячей воды и отопления. Как видите вата ,вот вам и первые плюсы от автокефалии УПЦ ! А потом и танкеры с горячей водой из Америки подойдут ! Зато Крымваш !))))
polikarpich 11 октября 2018 | 22:17
ykpodupa: У себя вначале проверь, есть горячая вода или нет. Вот прямо сейчас пойди, открой кран и посмотри! И отопление тоже проверь, пощупай.
pit_heap 11 октября 2018 | 22:29
Киевский «патриарх» Филарет решил не отказываться от сана вопреки решению Фанара/
Глава Украинской православной церкви «Киевского патриархата» Филарет заявил, что видит себя после получения автокефалии исключительно в роли патриарха.
«Я был патриархом, есть и буду», – передает его слова «Страна».
Между тем, Константинополь снял с Филарета анафему, восстановив его в том сане, в котором он и был – в сане митрополита. Патриархом Филарет по сути назвал себя сам в 1995 году – уже после отлучения от церкви в 1992 году.
antimalin 11 октября 2018 | 22:29
Варфоломей прислал на каноническую территорию Московского патриархата - на Украину своих т.н. экзархов, и откуда бы вы думали?
Ну, конечно же из США и Канады.
А откуда еще?
Понятно, кто им (Варфоломеем) руководит, и кто ему указания дает.
Никакой политики, канешна.
Одна святая стамбульско-фанарская религия)))
В Фанаре (район в Стамбуле) - резиденция выжившего из ума Варфоломея.
eternity88 11 октября 2018 | 22:39
antimalin: лайте, лайте. Церкви на ваш лай... да даже не плевать...
mikluho_m 11 октября 2018 | 22:41
antimalin: да вы верущие все ипонутые нафсю голову. Любые.
mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:49
antimalin: а тебя в КГБ чем причащали??Гуталином??))
stopkran1969 11 октября 2018 | 22:53
antimalin: а еретик кирюха кем управляется? Думой или лично томос от вована получил
astet 11 октября 2018 | 22:17
ykpodupa: а почему не признать,
что это ещё одна победа
великого фюрера Путина?
Если бы не он,
не было бы никакой самостоятельной УПЦ!!!
polikarpich 11 октября 2018 | 22:21
astet: Да надо признать, лупит он беспрогрышно. За что ни возьмётся, всё у него становится по цвету, как шоколад.
Гроссмейстер! В крестики-нолики, наверное, насобачился? :-)
stopkran1969 11 октября 2018 | 22:41
polikarpich: украинской церкви - автокефалию, кирюхе и сектантам подельникам - автофекалию. Всё по делу
eternity88 11 октября 2018 | 22:41
polikarpich: ", лупит он беспрогрышно. За что ни возьмётся, всё у него становится по цвету, как шоколад. ..."
Нешоколадный Заяц...
protoukrop 11 октября 2018 | 22:37
astet: Слава Богу "фюрер" спас от этого раскола хотя бы Крым и Донбасс. Жаль не решился дойти хотя бы до Днепра, не было бы сейчас проблем с расколом на освобожденных территориях.
novirusisch 11 октября 2018 | 22:19
ykpodupa: Некоторые РОССИЙСКИЕ специалисты в гражданском в области церковного права опасаются, что это может стать обоснованием для рейдерского захвата Киево-Печерской лавры.
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Интересно кто захватил Лавру, которая была основана минимум на 100 лет раньше Москвы.
Кто ее создавал и кто ее настоящий хозяин?
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 22:21
novirusisch: и 1000 лет раньше Украины.
pit_heap 11 октября 2018 | 22:31
Интересно,Одесса, Николаев, Херсон, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Львов, Ужгород, Черновцы,Севастополь какое отношение имеют к Киевской митрополии 1686 года? По такому решению Константинополя они не подчиняются Киеву.
novirusisch 11 октября 2018 | 22:44
ukretotakoividskota: ТИо есть 100 лет на месте Украины никто не жил и была пустыня?
Но вот Киев вроде был и кто в нем эту 1000 лет жил?
Что за идиотов ПРригожин на работу берет? И где, на какой помойке вас находят?
pit_heap 11 октября 2018 | 22:50
novirusisch: Вы малообразованны.Киевская Русь сложилась на торговом пути из Варяг в Греки.Правящие князья Рюриковичи пришли из Новгорода.Союз Новгорода с Киевом и был основой общерусского государства.
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 22:23
novirusisch: Потомки князей новгородских ее строили.
mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:26
ukretotakoividskota: а кто зырян в масква реке крестил и когда??
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 22:28
mahnozlukka: так когда крестили до появление каклов оставалось еще лет 900.
pit_heap 11 октября 2018 | 22:33
mahnozlukka: униаты?
novirusisch 11 октября 2018 | 22:39
ukretotakoividskota: Бедный дурачок, а кто были князья новгородские тогда и с какого хрена они в Киеве что-то строили?
Кстати А какое отношение московиты к новгородцам имеют? Как они с ним связаны? Тем что вырезали их?
glotov 11 октября 2018 | 22:26
novirusisch: Большинство цеквей на территории Украины ( слобожанщина, причерноморье, дикое поле) основано при покровительстве Московского патриархата. И прихожане РПЦ МП никуда оттуда не уйдут.
novirusisch 11 октября 2018 | 22:32
glotov: Конечно, не уйдут, их никто и не гонит. Они просто перейдут в УПЦ КП, как и сейчас переходят. Уже 2/3 перешли.
ты не знал? теперь знаешь.
Две трети православных украинцев считают себя принадлежащими к УПЦ Киевского патриархата,
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Киев. 14 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА - Почти две трети украинцев называют себя православными и практически половина относит себя к Украинской православной церкви Киевского патриархата, свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным институтом социологии, Центром Разумкова и центром "Социс".
Согласно обнародованным на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в пятницу результатам социсследования, 68,8% опрошенных назвали себя православными, 9,6% - христианами, 8,5% - греко-католиками, 1,2% - протестантами, 1% - римо-католиками. При этом не исповедуют никакую веру 9% респондентов.
Вместе с тем, 45,2% опрошенных заявили, что относят себя к УПЦ-КП, к прихожанам УПЦ (Московского патриархата) причисляют себя 16,9% респондентов, к Украинской автокефальной православной церкви - 2,1%.
Прочел, не подавился? Прими слабительное,
mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:52
glotov: в натуре??век воли не видать??))старший сказал??))
testmeter 11 октября 2018 | 22:28
novirusisch: Строительство Лавры началось в 11 веке. Но задолго до этого и еще до раздела христианства на католицизм и православие на ее территории были пещеры, в которых располагаля знаменитый монастырь.
Московиты никаким боком не относится ни к этой церкви, ни к Руси, ни к славянам
boseal 11 октября 2018 | 23:00
testmeter: Хм, так а почему украинцы тогда называют себя именно так, а не русичами или русинами, ведь логичней было бы зваться именно таким образом?
eternity88 11 октября 2018 | 22:23
ykpodupa: что, все еще не представить, что эти презренные фольклорные чубы, жадные до сала, ковбасы да вареников, по причинам, неподдающимся твоему могучему разумению, никак не соглашаются продать свободу за колбасу, как это сделал ты, оставшийся в результате еще и без колбасы? )))
trans 11 октября 2018 | 22:43
ykpodupa: А сколько у нас в России населенных пунктов отапливаются дровами и углем, водопровода нет, сортиры во дворе. Но надо конечно же всех поучать....
midnightblues 11 октября 2018 | 22:11
Ну вот и все
Канецц империи великай
protoukrop 11 октября 2018 | 22:22
midnightblues: Не была украина никогда Империей и не будет.
mahnozlukka 11 октября 2018 | 22:29
protoukrop: Российская Империя это Империя Дома Романовых. Умерла в 1917-м)) Других россий никогда в истории не было, нет и не будет
alaniron 11 октября 2018 | 22:19
Статью на Эхе об этом доверили написать иезуиту Саакену Аймурзаеву (который в передаче о себе сам в этом признавался). Теперь ясно откуда ветер дует..
glotov 11 октября 2018 | 22:20
Даже если турецкий "патриарх" что-то там и напишет, русская церковь Московского патриархата останется на земле Украины.
testmeter 11 октября 2018 | 22:30
glotov: Никаких проблем. Но теперь она будет называться РПЦ и не будет прикидываться УПЦ. Кто хочет пусть туда и ходит. Украина - не Россия
glotov 11 октября 2018 | 22:33
testmeter: Нет, она будет называться УПЦ МП и туда будут ходить многие.
stopkran1969 11 октября 2018 | 22:46
glotov: сортир, что-ли? В Украине туда многие ходят
kara 11 октября 2018 | 22:22
Указ 17 века!!!
У кого больше подписчиков, тот и круче
edun1952 11 октября 2018 | 22:26
Шаланды полные кефалий, хороший повод для загнанного санкциями нацлидера, устроить крестовый поход на Киев...
protoukrop 11 октября 2018 | 22:33
Бред какой-то! Если у них нашлось ума отменять какие-то указы 300-400 летней давности, то Россия как преемница СССР должна отменить вполне свежий 100-летний указ В.И. Ленина об образовании УССР, а также отменить указы Сталина о присоединении к УССР Галиции и Закарпатья. Тем более в соответствии с идеологией нынешней Украины СССР приравнено к фашистскому государству, а значит все они в отношении этой территории должны быть отменены. Кстати в 16 веке, то есть еще до принятия Украины в состав России, Черниговщина, Сумщина, Харьковщина находились в составе России, что неприменно нужно восстановить.
stopkran1969 11 октября 2018 | 22:49
protoukrop: protoukrop: за Смоленск не хочешь ответить?
o_smirnov 11 октября 2018 | 22:38
Киево-Печерская лавра не является собственностью УПЦ МП, поэтому речи о её захвате нет и быть не может.
Она находится в собственности государства как музей, а УПЦ МП - лишь пользователь.
"Русская православная церковь" может рвать на себе волосы сколько угодно.
Пусть лучше скажет спасибо своим начальникам - Гундяеву и Путину.
ly4_sveta 11 октября 2018 | 23:00
А какое дело РПЦ до того, что теперь делается в
Украине? Все, чужие! Захват одобрили? Одобрили.
Агрессию поддержали? Поддержали. Против
кровопролития «братского» народа не выступили? Не
выступили. Разжигание ненависти, злости, экстремизма
не остановили? Не остановили. Вот теперь и получайте
сполна за полное слияние с гэбэшный властью, а не с
многострадальными народами. И оставьте в покое народ,
вырвавшийся от кровавой гэбни на свободу, в цивилизацию.