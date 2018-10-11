Павла Мамаева арестовали до 8 декабря, сообщает «Интерфакс».

Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о драках в Москве, сообщает «Интерфакс».

Александр Кокорин арестован до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал его брата Кирилла, пишет «Интерфакс».

Защита Александра Кокорина пообещала обжаловать его арест.