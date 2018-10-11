Павла Мамаева арестовали до 8 декабря
Павла Мамаева арестовали до 8 декабря, сообщает «Интерфакс».
Тверской суд Москвы арестовал футболиста Александра Кокорина по делу о драках в Москве, сообщает «Интерфакс».
Александр Кокорин арестован до 8 декабря. На этот же срок суд арестовал его брата Кирилла, пишет «Интерфакс».
Защита Александра Кокорина пообещала обжаловать его арест.
Комментарии11
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trans 11 октября 2018 | 22:06
Вполне можно было и под домашний арест.
polikarpich 11 октября 2018 | 22:12
trans: Если какого-нибудь Васю Пупкина за такие же деяния можно под домашний, то почему нет?
zurrog_ 11 октября 2018 | 22:16
trans: в хрущёвке - двушке - в Бобруйске, как живёт полстраны - может и сошло бы за арест. А отправить их в тёплые километровые апартаменты с тёлочками и шампанским, так это для простого хулигана и мрази, пожалуй, будет награда.
zapadnay 11 октября 2018 | 22:38
Заслужили! И другим наука.
ft18 11 октября 2018 | 22:06
Тупорылым баранам будет время подумать.
serjo1977 11 октября 2018 | 22:08
Домашнего было бы достаточно...
wuwer 11 октября 2018 | 22:14
serjo1977: Да вообще орден дать - тайным указом
И вознаграждение за пинания мяча удвоить
mosser 11 октября 2018 | 22:15
serjo1977: давай тебе стулом дам по башке и нос сломаю, и дома посижу? Гыыыгы
fedor57 11 октября 2018 | 22:44
serjo1977: они не мешок картошки украли (хотя у нас и за это сажают), они жестоко избили минимум двух человек (а может и больше, просто до этого им сходило с рук, а сейчас нарвались на крупного чиновника). Таких людей надо изолировать от общества.
alcatraz 11 октября 2018 | 22:14
Ни для кого не должно быть поблажек, ни для знаменитостей, ни для властедержащих.Закон для всех.
mosser 11 октября 2018 | 22:19
Вот так и должно быть!