Футболист Александр Кокорин арестован на срок – 1 месяц и 28 суток
Ранее его младший брат Кирилл был арестован до 8 декабря. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.
Выступая в суде, Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин
Следствие также настаивает на аресте футболиста Павла Мамаева.
Комментарии3
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
banyi4 11 октября 2018 | 22:35
Голодать начнёт , надеюсь? ) А то без сенцова скучно )))
mikluho_m 11 октября 2018 | 22:36
Запетушат на нарах - пойдёт потом в шоу-бизнес...
arkadiy48 11 октября 2018 | 22:51
mikluho_m: по себе знаешь? уже в шоу бизнесе?