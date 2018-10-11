Футболист Александр Кокорин арестован на срок – 1 месяц и 28 суток

Ранее его младший брат Кирилл был арестован до 8 декабря. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.

Выступая в суде, Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин

Следствие также настаивает на аресте футболиста Павла Мамаева.