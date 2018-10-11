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22:03, 11 октября 2018

Футболист Александр Кокорин арестован на срок – 1 месяц и 28 суток

Ранее его младший брат Кирилл был арестован до 8 декабря. Такое решение вынес Тверской суд Москвы.
Выступая в суде, Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин
Следствие также настаивает на аресте футболиста Павла Мамаева.

Комментарии

3

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banyi4 11 октября 2018 | 22:35

Голодать начнёт , надеюсь? ) А то без сенцова скучно )))

mikluho_m 11 октября 2018 | 22:36

Запетушат на нарах - пойдёт потом в шоу-бизнес...

arkadiy48 11 октября 2018 | 22:51

mikluho_m: по себе знаешь? уже в шоу бизнесе?

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