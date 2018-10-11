В США прокурор снял одно из обвинений против продюсера Харви Вайнштейна

Как сообщает АВСNews, это обвинение в домогательствах к актрисе Люси Эванс. Она утверждала, что продюсер принудил ее к сексу в своем офисе в 2004 году. Остальные обвинения остаются в силе. Они относятся к 2006 и 2013 годах. В случае, если Вайнштейна признают виновным хотя бы по одному из них, ему грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.