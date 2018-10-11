Один из организаторов митинга в Ингушетии Барах Чемурзиев сообщил об уголовных делах против лидеров протеста.
В эфире телеканала «Дождь» он рассказал, что дела возбуждены против председателя Общегражданского форума Ингушетии Мусы Мальсагова и председателя Совета тейпов Малсага Ужахова. По данным Чемурзиева, их обвиняют в оскорблении представителя власти. В рамках дела уже выписаны постановления о проведении обысков.
Напомню, митинг в столице Ингушетии продолжается с начала октября. Его участники требуют отмены соглашения об установлении границы с Чечней.
Комментарии4
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danko1 11 октября 2018 | 21:46
Самое страшное, что такие новости стали обыденностью при путинизме.
И чем дальше, тем будет хуже. Кроме репрессий у провалившего всё Путина ничего нет.
ft18 11 октября 2018 | 22:01
Судороги режима.
wuwer 11 октября 2018 | 22:08
А вы думали, вам мёдом намажут?
Паханы вопрос порешали...а холопы чё-то, не по теме встряли
Берегите себя....как бы на горизонте не объявились спецы-.экстра-пи..расы
vladimirbelarus 11 октября 2018 | 22:08
Ну а как иначе, они покусились на самое святое, что делает Путин и Рамзанка дыров: произвол. Эти обезьяны что хотят то и воротят, а уважаемые люди им мешают, паимаишь. В тюрьмю их, логично? - логично. В России сейчас так, у кого сильнее кулак - тот и прав.