Иск избиркома Хакасии по отмене регистрации кандидата в губернаторы может нанести ущерб избирательному процессу

Иск избиркома Хакасии по отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу, — об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.

Напомню, сегодня избирком Хакасии обратился в суд подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах Валентина Коновалова. решение было принято после изучения представления прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что