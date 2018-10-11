Иск избиркома Хакасии по отмене регистрации кандидата в губернаторы может нанести ущерб избирательному процессу
Иск избиркома Хакасии по отмене регистрации кандидата в губернаторы от КПРФ может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу, — об этом заявила глава ЦИК Элла Памфилова.
Напомню, сегодня избирком Хакасии обратился в суд подал в суд заявление об отмене регистрации на выборах Валентина Коновалова. решение было принято после изучения представления прокуратуры. Надзорное ведомство заявило, что
Комментарии7
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 11 октября 2018 | 21:42
Полный раздрай во власти.
Эллочка выступила против решения Кремля, по указанию которого комиссия решение приняла?
zapadnay 11 октября 2018 | 21:48
danko1:
Что это вдруг Эллочка осмелела? О чем может говорить такой неожиданный комментарий?
danko1 11 октября 2018 | 22:05
zapadnay: Просто это уже перешло грани и Эллочкиного терпения беззакония.
В первом туре было всё нормально, а во втором нашли к чему привязаться.
Многие во власти чувствуют приближения конца путинского режима. Железняк уже сбежал из опозорившейся партии.
zapadnay 11 октября 2018 | 22:28
danko1:
Нет, я думаю, дело не в Эллочкином терпении, она с удовольствием терпела бы и дальше, но ветер меняется и она это чувствует.
danko1 11 октября 2018 | 22:40
zapadnay: Этого отрицать нельзя.
Каждый день позорные провалы и всё новые преступления открываются.
Агония режима. Вопрос, что будет дальше, когда все основы демократии уничтожены и даже реальной оппозиции нет?
zapadnay 11 октября 2018 | 22:47
danko1:
В том-то и дело. Вопрос вопросов.
cromwel 11 октября 2018 | 22:05
Эллочка и шагу не сделает без команды сверху