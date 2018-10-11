12 человек погибли и 7 ранены в ДТП в Чувашии
Об этом сообщает пресс-служба главы республики. На трассе с толкнулись грузовик и пассажирский «Фиат», который следовал из Канаша в Москву. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате чего произошла авария.
Комментарии2
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trans 11 октября 2018 | 21:37
А чему удивляться большому количеству аварий, если даже междугородные дороги самые примитивные - двухполосные без разделителя, выехать на встречку раз плюнуть.
А должно быть как минимум четырехполосные с разделителем. Да куда там, у Путина деньги есть на Сирию, Донбасс, Абхазию, Осетию, Приднестровье.......а на нормальные дороги нет.
ly4_sveta 11 октября 2018 | 22:48
Тринадцать человек погибли... Двенадцать человек
погибли... Прямо-таки, война на дорогах. Ворье во
власти из века в век, набивающее только свою ненасытную
утробу, потому и дураки, и дороги, вернее из отсутствие,
тоже из века в век.