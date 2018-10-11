Тверской суд арестовал до 8 декабря футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла
Выступая в суде, Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин
Футболист Павел Мамаев также принес публичные извинения и назвал свои действия «вопиющими». Между тем, следствие настаивает на аресте Мамаева, мотивируя это тем, что он может скрыться, вступить в сговор со свидетелями или продолжить «преступную деятельность».
Комментарии18
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tom_tom 11 октября 2018 | 21:34
Я извиняюсь, а что там с диверсантом, который виноват в очередной аварии роскосмоса?
Чувака с дрелью уже нашли или в этот раз чувак с болгаркой виноват?
zapadnay 11 октября 2018 | 21:38
tom_tom:
Почему только Кокорина и его брата? А Мамаев?
gordy 11 октября 2018 | 21:46
Вот что бывает, когда вместо опохмелина пошёл пить кофе?
aleksandr39 11 октября 2018 | 21:38
tom_tom: Там опять кто то просверлил в стенке отверстие чтобы повесить портрет " великого вождя и мудрого учителя " .
uhovostro 11 октября 2018 | 21:52
tom_tom: Да нет, вовсе. Это всё подстроил Обама, неужели не ясно?!..
jamba 11 октября 2018 | 21:35
Блин, парень! Причем тут болельщики и клуб? Ты что, в футбол играл? Это нарушение Закона РФ! Думаю, бедняга, так ничего и не догоняет;))) Ох уж, эти "дети с большими пиписьками"))))
polikarpich 11 октября 2018 | 21:42
jamba: А он сказал "Я больше не бу-у-ду-у! Отпустите меня, дяденьки-и-и!!!"?
neon999 11 октября 2018 | 21:43
Почему-то в других судебных разбирательствах опция "попросить прощения" не бывает задействована.
Какие-то прокуроры, адвокаты, судьи, что-то про уголовный кодекс говорят и даже несовершеннолетних детей
сажают.
vadim002a 11 октября 2018 | 21:51
Спартак устраняет конкурентов.
tov 11 октября 2018 | 21:57
Ну сколько же можно мусолить малозначимую новость про каких-то хулиганов даже если они футболисты?
sozercatel 11 октября 2018 | 21:57
Драка в кафе. Понятно.
А что по поводу зверского избиения ногами лежачего на асфальте человека гордость российского футбола промычала?
ed10075 11 октября 2018 | 21:58
Идиотский жест Кокорина при т.н. праздновании забитого года сосанием большого пальца станет для него символичным во всех отношениях. Имея более 300 тысяч евро в месяц, он умудрился про...ть все, - и карьеру, и деньги и молодость...
gosha27 11 октября 2018 | 22:04
Надо поднапрячь либеральную общность,ну этих ахеджаковых,шендеровичей,макаревичей итд заступиться и взять Кокориных на поруки!!!!
у них поставленный удар стулом,может пригодиться в борьбе с Путиным!
polikarpich 11 октября 2018 | 22:07
gosha27: Тебя Кокорины стулом не били, случайно? А то симптомы налицо.
dyme179 11 октября 2018 | 22:21
polikarpich: Да он сам бьется об стул каждое утро для приведения себя в приподнятое рабочее состояние.
gosha27 11 октября 2018 | 22:26
polikarpich: Не успели. Они знают кого бить,от меня можно пулю в лобешник заработать,а они гнилые внутри,как вы -хохломрази!
ensebeo 11 октября 2018 | 22:42
gosha27: что за пуля у тебя, из говна штоле?
ltvjrhfn2 11 октября 2018 | 22:59
ensebeo:
Да, из него. Зря ты её проглотил.