Тверской суд арестовал до 8 декабря футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла

Выступая в суде, Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин

Футболист Павел Мамаев также принес публичные извинения и назвал свои действия «вопиющими». Между тем, следствие настаивает на аресте Мамаева, мотивируя это тем, что он может скрыться, вступить в сговор со свидетелями или продолжить «преступную деятельность».