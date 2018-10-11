Президент Путин назначил Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы Башкирии
Хабиров до этого назначения занимал пост мэра Красногорска. Он также курировал внутреннюю политику в Кремле при Владиславе Суркове и Вячеславе Володине
Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня досрочно покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.
Ранее сегодня об отставке заявили губернаторы Курской области и Забайкалья.
Комментарии3
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danko1 11 октября 2018 | 21:08
Узурпатор думает, что губернаторопад ему рейтинг поднимет?
Ошибается, как всегда. Ему и его карманной партии уже ничего не поможет.
amebix 11 октября 2018 | 21:12
Юрист Путин назначил юриста Хабирова.
Ю - Юрократия.
sasass 11 октября 2018 | 21:24
Оказывается и среди губернаторов есть люди умные и все понимающие - суд народный он всегда беспощадный ...