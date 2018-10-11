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21:04, 11 октября 2018

Президент Путин назначил Радия Хабирова временно исполняющим обязанности главы Башкирии

Хабиров до этого назначения занимал пост мэра Красногорска. Он также курировал внутреннюю политику в Кремле при Владиславе Суркове и Вячеславе Володине

Глава Башкирии Рустэм Хамитов сегодня досрочно покинул свой пост. Об этом сообщается на сайте главы республики. «Руководители регионов в зрелом возрасте должны своевременно принимать решение о завершении деятельности и уходить достойно, не под нажимом сверху или снизу, обдуманно и неконфликтно», — говорится в обращении Хамитова. Он заявляет также, что не планирует принимать участие в выборах главы республики в следующем году.
Ранее сегодня об отставке заявили губернаторы Курской области и Забайкалья.

Комментарии

3

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danko1 11 октября 2018 | 21:08

Узурпатор думает, что губернаторопад ему рейтинг поднимет?
Ошибается, как всегда. Ему и его карманной партии уже ничего не поможет.

amebix 11 октября 2018 | 21:12

Юрист Путин назначил юриста Хабирова.
Ю - Юрократия.

(комментарий скрыт)

sasass 11 октября 2018 | 21:24

Оказывается и среди губернаторов есть люди умные и все понимающие - суд народный он всегда беспощадный ...

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