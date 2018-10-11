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21:03, 11 октября 2018

Константинопольский Синод снял анафему с глав двух неканонических церквей Украины – митрополитов Филарета и Макария

Такое заявление сделал иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Эммануил Гальский.
Официальное решение об автокефалии украинской церкви принято не было, предполагается, что этот вопрос Священный Синод будет рассматривать через месяц.

Комментарии

14

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maxcarev 11 октября 2018 | 21:05

Истинно православная вера теперь на Украине.
Вот что Гундяй с Путиным сделали!

pit_heap 11 октября 2018 | 21:10

maxcarev: ага, сразу в трех церквях. Причем Константинополь еще и свои приходы организовал сегодня в Киеве.То есть вместо автокефалии подчинит Украину себе.А обещать будет веками..Смена шила на мыло.

pit_heap 11 октября 2018 | 21:13

Пикантность ситуации в том, что Константинополь,отменив соглашение 1686 года, признал русский патриархат на Украине в границах 1589 года,а на тот момент Чернигов и восточные приходы Украины принадлежали Русскому патриархату.Киев согласится с таким положением вещей когда половина Украины теперь канонически принадлежит РПЦ?

ura_123 11 октября 2018 | 21:20

pit_heap: Кто на ком стоял???

mbh_vor__n1 11 октября 2018 | 21:16

Ну, вот бандитско-бандеровское стадо и церкви православной теперь лишено.
Что там у них ещё осталось?
НИ-ЧЕ-ГО, кроме неофашизма. Увы.

;-D

ura_123 11 октября 2018 | 21:22

mbh_vor__n1: Госкорпорация ЗАО РПЦ осталось без зарубежного филиала))))

cromwel 11 октября 2018 | 21:28

ura_123: глядишь так скоро на нашу паству десятину наложат. Доходы упали, к кушать РПЦ хочет.

ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 21:06

Вот пусть какол и грек друг другу наяривают.

alex_melnikov Алексей Мельников 11 октября 2018 | 21:14

ukretotakoividskota:

Поэтому от вас и шарахаются, как от чумы.

glotov 11 октября 2018 | 21:14

Константинопольский патриарх оказался простым смертным . Заокеанским агентишкой.

vinnidi 11 октября 2018 | 21:24

glotov: А не у гундяева ли торчат гб-шные погоны из под рясы и не его ли охраняет путинская ФСО-а заглотыш пригожинский???

seryj_wolk 11 октября 2018 | 21:19

На анафему, похоже, Гундяев напрашивается!

riots 11 октября 2018 | 21:25

Так Кирилл теперь просто патриарх московский ? Без всея Руси.

snagging 11 октября 2018 | 21:28

Ну, а как в чужом государстве может править чужая церковь, теперь всё логично.

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