Константинопольский Синод снял анафему с глав двух неканонических церквей Украины – митрополитов Филарета и Макария
Такое заявление сделал иерарх Константинопольского патриархата, митрополит Эммануил Гальский.
Официальное решение об автокефалии украинской церкви принято не было, предполагается, что этот вопрос Священный Синод будет рассматривать через месяц.
Комментарии14
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maxcarev 11 октября 2018 | 21:05
Истинно православная вера теперь на Украине.
Вот что Гундяй с Путиным сделали!
pit_heap 11 октября 2018 | 21:10
maxcarev: ага, сразу в трех церквях. Причем Константинополь еще и свои приходы организовал сегодня в Киеве.То есть вместо автокефалии подчинит Украину себе.А обещать будет веками..Смена шила на мыло.
pit_heap 11 октября 2018 | 21:13
Пикантность ситуации в том, что Константинополь,отменив соглашение 1686 года, признал русский патриархат на Украине в границах 1589 года,а на тот момент Чернигов и восточные приходы Украины принадлежали Русскому патриархату.Киев согласится с таким положением вещей когда половина Украины теперь канонически принадлежит РПЦ?
ura_123 11 октября 2018 | 21:20
pit_heap: Кто на ком стоял???
mbh_vor__n1 11 октября 2018 | 21:16
Ну, вот бандитско-бандеровское стадо и церкви православной теперь лишено.
Что там у них ещё осталось?
НИ-ЧЕ-ГО, кроме неофашизма. Увы.
;-D
ura_123 11 октября 2018 | 21:22
mbh_vor__n1: Госкорпорация ЗАО РПЦ осталось без зарубежного филиала))))
cromwel 11 октября 2018 | 21:28
ura_123: глядишь так скоро на нашу паству десятину наложат. Доходы упали, к кушать РПЦ хочет.
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 21:06
Вот пусть какол и грек друг другу наяривают.
alex_melnikov Алексей Мельников 11 октября 2018 | 21:14
ukretotakoividskota:
Поэтому от вас и шарахаются, как от чумы.
glotov 11 октября 2018 | 21:14
Константинопольский патриарх оказался простым смертным . Заокеанским агентишкой.
vinnidi 11 октября 2018 | 21:24
glotov: А не у гундяева ли торчат гб-шные погоны из под рясы и не его ли охраняет путинская ФСО-а заглотыш пригожинский???
seryj_wolk 11 октября 2018 | 21:19
На анафему, похоже, Гундяев напрашивается!
riots 11 октября 2018 | 21:25
Так Кирилл теперь просто патриарх московский ? Без всея Руси.
snagging 11 октября 2018 | 21:28
Ну, а как в чужом государстве может править чужая церковь, теперь всё логично.