Футболист Александр Кокорин арестован до  8 декабря

Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Ранее футболист Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин,— передает ТАСС.

МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия. Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.

Следствие также ходатайствует об аресте футболиста Павла Мамаева.