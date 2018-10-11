Футболист Александр Кокорин арестован до 8 декабря
Такое решение вынес Тверской суд Москвы. Ранее футболист Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе, раскаялся в содеянном и попросил его не арестовывать. «Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин,— передает ТАСС.
МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия. Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.
Следствие также ходатайствует об аресте футболиста Павла Мамаева.
Комментарии21
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djuga 11 октября 2018 | 21:05
Два месяца кутузки. А сборная сегодня со шведами играет... Эх, дурак ты, Кокорин! Такую славную жизнь и судьбу профукал...
arkadiy48 11 октября 2018 | 21:08
djuga: а если без них проиграет?судью на мыло?
sandro_007 11 октября 2018 | 21:10
Справедливо. Перед законом все равны. И никаких больше радзинских-полонских-малобродских.
sharko_2 11 октября 2018 | 21:14
До 8 декабря ажитация уйдёт, выпустят под домашний арест и через некоторое время дело закроют по реабилитирующим обстоятельствам.
stalin_vsegda_zhiv 11 октября 2018 | 21:15
Все правильно. Закон обязателен для всех. Наконец получил красную карточку, за которую так долго боролся.
ft18 11 октября 2018 | 21:23
sandro_007: ??? Радзинский? А он то чем кому насолить успел? Вам в щи плюнул?
sandro_007 11 октября 2018 | 21:24
ft18:
Сбил насмерть молодую девушку и не понес никакого наказания.
rabin_tagor 11 октября 2018 | 21:09
djuga: Шура Балаганов. Тот тоже... чисто машинально.
ft18 11 октября 2018 | 21:16
djuga: А разве во время ЧМ-2018 Кокорин был включён в сборную России?
djuga 11 октября 2018 | 21:25
ft18: А разве во время ЧМ-2018 Кокорин был включён в сборную России?
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Нет. Но он тогда был не в лучшей форме, потом этот скандал в Монако... и вместо него взяли либо Смолова, либо Черышева. А в последних играх стал забивать - были все шансы попасть в состав.
trans 11 октября 2018 | 21:08
Могли бы и под домашний арест.
ft18 11 октября 2018 | 21:21
trans: Домашку? Вот он бы - реально скрылся.
nitinol 11 октября 2018 | 21:25
trans: Если арестовали на два месяца, то вполне возможен реальный срок...
udalennyi2 11 октября 2018 | 21:08
Неплохо было бы что бы с этим пижоном провели воспитательную работу местные обитатели. Может спеси поубавилось.
pna 11 октября 2018 | 21:26
udalennyi2: вообще-то по правилам УФСИН в Сизо первоходники не должны сидеть с рецедивистами. Первоходки с первоходками.
amebix 11 октября 2018 | 21:09
Злорадствовать кнчн не хорошо, но в данном случае допустимо.
Никакого сострадания к тому мажорчику.
tv_victim 11 октября 2018 | 21:14
Прям уж стыдно... На видео только и делает, что ухмыляется.
ft18 11 октября 2018 | 21:18
Всему есть предел.
И беспределу тоже.
glebbalbesov 11 октября 2018 | 21:19
Во блин.... Два месяца.... Хотя если встать на место избитого водителя....
piterrr 11 октября 2018 | 21:25
Всё логично, выродок должен быть в тюрьме!
sasass 11 октября 2018 | 21:26
Это уже плохо - бежать надо было ...)))