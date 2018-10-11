Константинополь готов признать предстоятеля УПЦ КП Филарета как митрополита, но не как патриарха – диакон Кураев
Решение Священного Синода Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) статуса канонических церквей говорит о том, что Константинополь готов признать предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко) как митрополита, но не как патриарха. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.
Отсюда, считает А.Кураев, согласятся ли теперь Филарет и предстоятель УАПЦ Макарий (Малетича) «снять с себя свои шапки (речь идет о патриаршей и священнической шапках соответственно – ЭМ), которые у них сейчас есть, и в более простом виде выйти к Константинополю и к людям».
По его словам, существует вероятность, что Макарий согласится это сделать, в то время как Филарет, будучи «амбициозным человеком», вряд ли.
Комментарии10
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pit_heap 11 октября 2018 | 20:53
Сменил Киев шило на мыло вместо автокефалии попал под Константинополь.А Филарет оказался в ауте
babchendrysch 11 октября 2018 | 20:59
“Дяде Сэму Филарет
Сделал фирменный минет...” (с).
pit_heap 11 октября 2018 | 20:59
Филарет действительно мешает в схеме объединения общей украинской церкви.И ведь в Киеве вполне созреет решение убрать Филарета скажем подстроив ему например ДТП.И свалить все это на Москву.
rabin_tagor 11 октября 2018 | 21:12
pit_heap: Константинополь, он же Стамбул, пока не замечен в введении танков и другого тяжелого вооружения на территорию Украины.
necrosy 11 октября 2018 | 21:21
rabin_tagor: а кто подскажите замечен? Не в вашем эльфийской измерении, с конными бурятами, дохнущими дивизиями на священной земле копателей чОрного моря, а у нас, на земле, ну той которая третья планета от Солнца
ura_123 11 октября 2018 | 21:26
necrosy: Чё там с сержантом Агеевым,томящимся на голом сале в киевских застенках?
Да,что слышно о Сашке Житинёве,перевезли его тушку на родину в Орск из далёкой и чужой Украины где его нашли гниющим солдаты ВСУ ?
al298 11 октября 2018 | 21:00
не понял
в чем разница?
Кураев знает все интриги и хитросплетения церковные, но не поясняет главного
ostapba 11 октября 2018 | 21:07
Гундяев не прочь Антилопу Гну прихватить на упокой своей 'души"??
Но...Лавру..Киев Печорскую в гараж "спасителя" России не перетащить..
Чтоб при луне танцевать на красной площади у вечно живого трупа голышом..
Даже..
jamba 11 октября 2018 | 21:15
Ну, теперь, если арестуют и Мамаева; а Рогозин не починит ракету, то столицу придется переносить в Кыштым!;)))))))))))))))))))))))
dimka75 11 октября 2018 | 21:22
Филарет ещё месяц назад сказал, что согласен на выборы
Учи матчасть, диакон.