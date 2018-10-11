Константинополь готов признать предстоятеля УПЦ КП Филарета как митрополита, но не как патриарха – диакон Кураев

Решение Священного Синода Константинопольского патриархата о предоставлении Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) статуса канонических церквей говорит о том, что Константинополь готов признать предстоятеля УПЦ КП Филарета (Денисенко) как митрополита, но не как патриарха. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» диакон Андрей Кураев.

Отсюда, считает А.Кураев, согласятся ли теперь Филарет и предстоятель УАПЦ Макарий (Малетича) «снять с себя свои шапки (речь идет о патриаршей и священнической шапках соответственно – ЭМ), которые у них сейчас есть, и в более простом виде выйти к Константинополю и к людям».

По его словам, существует вероятность, что Макарий согласится это сделать, в то время как Филарет, будучи «амбициозным человеком», вряд ли.