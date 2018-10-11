Боец Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум Абсолютному бойцовскому чемпионату

Он заявил, что покинет чемпионат и откажется от гонорара за поединок с Макгрегором, если представителя его команды Зубайру Тухугова уволят за драку с ирландским бойцом. В минувшие выходные после окончания боя в Лас-Вегасе Тухугов вместе с тренером и двоюродным братом Нурмагомедова напал на Конора Макгрегора. После этого президент UFС заявил, что разорвет контракты с участниками драки. Позднее был отменен бой между Тухуговым и Артемом Лобовым, который должен был состояться в Канаде 27 октября.