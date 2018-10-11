Боец Хабиб Нурмагомедов предъявил ультиматум Абсолютному бойцовскому чемпионату
Он заявил, что покинет чемпионат и откажется от гонорара за поединок с Макгрегором, если представителя его команды Зубайру Тухугова уволят за драку с ирландским бойцом. В минувшие выходные после окончания боя в Лас-Вегасе Тухугов вместе с тренером и двоюродным братом Нурмагомедова напал на Конора Макгрегора. После этого президент UFС заявил, что разорвет контракты с участниками драки. Позднее был отменен бой между Тухуговым и Артемом Лобовым, который должен был состояться в Канаде 27 октября.
Комментарии9
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born_to_rune 11 октября 2018 | 21:02
Домой. Домой. Пора домой.
djuga 11 октября 2018 | 21:21
born_to_rune: Пора домой.
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Сейчас он может махать руками сколько угодно - он своему брату уже подгадил капитально своим прыжком через ограду. Не прыгнул бы - брат через две недели уже на взвешивании был. И это не последняя подстава Нурмагомедова - он всех бойцов республики в худшем случае "похоронил", а в лучшем - срезал их возможные будущие гонорары минимум вдвое. Теперь не он будет ставить ультиматумы UFC, а бойцовский союз будет с лёгкостью выкручивать руки всем бойцам - землякам Хабиба.
putin_itogy 11 октября 2018 | 21:02
Предъяву, свою..
В зад себе, засунь..
Чует, чабан, что НЕЧЕСТНО выиграл!
andre_klimov 11 октября 2018 | 21:09
"Стойте! Не надо! Я - сам!..." (С) "Невероятные приключения итальянцев в России"
beregov_net 11 октября 2018 | 21:17
andre_klimov:
- Дикий народ ...
- Дети гор ...
"12 стульев"
cedegrinn 11 октября 2018 | 21:18
Напугал ежа голой задницей.
oneoretwo 11 октября 2018 | 21:25
...густо пошло:
- из православных церквей вылетели;
- вылет из ПАСЕ и из UFC на подходе...
vladimir_veteran 11 октября 2018 | 21:25
БорзОй! Пупком Земли себя почувствовал!
bobiksdoh 11 октября 2018 | 21:25
Видимо, Хабиб решил идти в Госдуму. Не зря же он с самим дедушкой беседовал. Ну и заодно решил понты покидать.