Футболист Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе и раскаялся в содеянном
«Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин,— передает ТАСС.
МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия. Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.
Ранее сегодня футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата доставили в Тверской суд, где решается вопрос об избрании им меры пресечения. Накануне Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов.
Комментарии8
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j_partizan 11 октября 2018 | 20:55
Извиняться им не привыкать.
djuga 11 октября 2018 | 21:03
j_partizan: Извиняться им не привыкать.
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Кокорин арестован до 8 декабря. Два месяца посидит в кутузке. Будет время подумать о жизни и судьбе.
zonda_3 11 октября 2018 | 21:03
j_partizan:
Один чеченец с утра каялся, другой тупорылый ногомяч к вечеру дозрел.
sharko_2 11 октября 2018 | 21:08
zonda_3:
И оба мерзавца не извинились перед потерпевшими.
zonda_3 11 октября 2018 | 21:25
sharko_2:
Один недоносок испугался, что его физически раком поставят, другой - финансово. Суть та же: вседозволенность и неприкасаемость таких " важных" персонн: средневековый чеченский ублюдок и переплачивыемый гламурный кретин
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 20:58
Показали Кокорина этого. Вальяжный такой, самоуверенный.
Он так ничего и не понял... Грош цена этим его "раскаяниям" и "извинениям". Нужно держать в СИЗО и держать обязательно, мож мозги немножко на место встанут, хотя это вряд ли, как говаривал товарищ Сухов..
x_signal 11 октября 2018 | 21:00
Посмотрите на его ехидно улыбающуюся рожу на фотке в наручниках - раскаяние так и прёт.
jamba 11 октября 2018 | 21:02
После покаяния, тут же, в зале суда, был пострижен в монахи;)))))))))))))))))))) КАкой то бред!