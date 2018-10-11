Футболист Александр Кокорин принес извинения потерпевшим за драку в кафе и раскаялся в содеянном

«Мне стыдно перед болельщиками и клубом. Приношу извинения за свой недостойный поступок», — сказал Кокорин,— передает ТАСС.

МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия. Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.

Ранее сегодня футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата доставили в Тверской суд, где решается вопрос об избрании им меры пресечения. Накануне Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов.