Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.

Официальный документ об автокефалии – Томос -Украина получит после объединения трех церквей: УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата. Украинский патриарх Филарет заявил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения «не займет много времени».

Между тем, Константинопольский патриархат

объявил, что пока берет под свое прямое управление приходы и монастыри Киева.