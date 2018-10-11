Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года
Священный Синод Константинопольской церкви прекратил действие указа 1686 года о передаче Киевской митрополии Московскому патриархату. Синод также снял анафему с глав двух неканонических церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви.
Официальный документ об автокефалии – Томос -Украина получит после объединения трех церквей: УПЦ Киевского патриархата, Украинской автокефальной православной церкви и УПЦ Московского патриархата. Украинский патриарх Филарет заявил, что объединительный собор архиереев украинских церквей будет созван в ближайшее время, а процесс объединения «не займет много времени».
Между тем, Константинопольский патриархат
объявил, что пока берет под свое прямое управление приходы и монастыри Киева.
Комментарии79
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ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 20:34
Тот указ еще султан подтверждал, греки у султана разрешение спросили?
kryimzdick 11 октября 2018 | 20:36
ukretotakoividskota: получается, власть русских царей не от Бога. Не удивительно, что они так плохо кончали
dmast79 11 октября 2018 | 20:40
kryimzdick: Твой турецкий равнособачий патриярх - еретик, и было бы правильно не признавать никакие указы этого патриархата до полного освобождения Константинополя от турок. Покуда же столицей Православного Христианства объявить Москву - она же и Третий Рим. А раскольников - вон, пусть смердят во прахе.
kryimzdick 11 октября 2018 | 20:41
dmast79: вы нацист?
andrewm 11 октября 2018 | 20:47
kryimzdick: Они дурак.
tvitov66 11 октября 2018 | 20:49
Русская Православная Секта ... а чо, вроде не плохо звучит!?! Чо так Гуня возмущается?
pit_heap 11 октября 2018 | 20:55
Кпль берет приходы под свое прямое управление. Сменил Киев шило на мыло.))
Автокефалия будет после объединения трех церквей.
Пикантность ситуации в том что Константинополь,отменив соглашение 1686 года, признал русский патриархат на Украине в границах 1589 года,а на тот момент Чернигов и восточные приходы Украины принадлежали Русскому патриархату.Киев согласится с таким положением вещей когда половина Украины теперь канонически принадлежит РПЦ?
oldcitizen 11 октября 2018 | 21:24
pit_heap: До чего же образованная пошла портянка! Знает границы православных приходов по состоянию на 1589 год! А мы ещё Пригожина критикуем. Во какие кадры у него!
bobiksdoh 11 октября 2018 | 21:09
kryimzdick: нет, он обычный поц.
grashupfer 11 октября 2018 | 20:56
dmast79: "Москву - она же и Третий Рим"
Это не может не вызывать восторга - сами выдумали и сами же этим гордимся.
Ну взгляни на себя - какой из тебя римлянин, головешка)
dmast79 11 октября 2018 | 21:03
grashupfer: Ну пока кое-кто облизывал турок, татар и поляков, русские великие князья брали в жёны дочерей римских императоров. Историю выучи, вышиванка!
beregov_net 11 октября 2018 | 21:19
dmast79: Брали ярлыки на княжение в Сарае
grashupfer 11 октября 2018 | 21:20
dmast79: Ага) Вот про то и сказ - как всякую никчёмную рвань из Мухосрансков вдруг озарило, что они не абы кто, а настоящие Амаласунты с Велизариями)
kwazar_44 11 октября 2018 | 21:14
dmast79: дурак! Как Московский Улус может быть Третьем Римом?!)
polikarpich 11 октября 2018 | 21:16
dmast79: А знаешь, как описывается в Библии тот самый Рим? Ведаешь ли, что христиане относились к Римской империи, как к резиденции Антихриста?
Из христиан там живые факелы изготавливали и бросали зверям на съедение. Развлекались они так.
Вот ты сам и обозначил своё отношение к христианству и вообще людям. Впрочем, это и так видно. "Всех посадить, расстрелять, уничтожить...".
Видать сильно табуреткой в армии досталось? :-)
Или ты всё это выдумал и не был нигде?
idruker 11 октября 2018 | 20:36
ukretotakoividskota: А тот султан еще существует?
minerr 11 октября 2018 | 20:41
И вернуть Киев в Речь Посполитую.
tvitov66 11 октября 2018 | 20:46
minerr: тогда Крым вернуть в Османскую империю
minerr 11 октября 2018 | 20:50
tvitov66: Так вроде как Крым туда не просится, а Парашенко сам письмо в Стамбул писал.
beregov_net 11 октября 2018 | 21:22
minerr: Курилы японцам , Забайкалье китайцам , Кёнигсберг немцам и т.д. , думаю жители Калининграда будут за , а на Курилах и Дальнем Востоке жителей скоро не останется
danko1 11 октября 2018 | 20:36
"Поздравления" Гундяеву и его начальнику Путину с очередным, огромным провалом.
И реальные поздравления украинцам.
minerr 11 октября 2018 | 20:39
danko1: Тебе сегодня только одну страничку методички выдали?
novyrusich 11 октября 2018 | 20:50
minerr: Нет, ну обделались же по полной, признайте и срочно идите подмываться.
А то так и будете в дерьме ходить.
ser_gey_love_roff 11 октября 2018 | 21:18
novyrusich: Они в нем уже 18 лет живут, свыклись.
benya_krik 11 октября 2018 | 20:38
По первому каналу сейчас идет сериал "Сатана" - как гундяй пытался травануть Вселенского Патриарха
novyrusich 11 октября 2018 | 20:38
ukretotakoividskota: Сдох султан тот, и даже его наследни ки.
Нету султана \.
теперь Вселенский Патриарх только у Бога разрешение спрашивает.
Значит Господь разрешил.
Ничего без его воли на Земле не делается.
ykpodupa 11 октября 2018 | 20:42
novyrusich: Священник в украинской церкви: — Кто будет материться в церкви, того я палкой отх*ячу! — Простите, святой отец, но вы же сами сказали "отх*ячу"? — Получай п*зды, окаянный!
novyrusich 11 октября 2018 | 20:47
ykpodupa: Голубка дупа, это происходило в украинской церкви принадлежащейк РПЦ, говорят ведь по-русски и священник дубиноголовый.
В независимой украинской церкви говорят по украински.
Так что отдупилась, ты дупенькв.
parasuk_ 11 октября 2018 | 20:58
novyrusich: независимой украинской церкви нет. Специально для дебилов ведь объяснили: константинопольский патриархат объявил, что пока берет под свое прямое управление приходы и монастыри киева. То, что находится под внешним управлением, независимым не является
novyrusich 11 октября 2018 | 21:07
parasuk_: Есть, пидораша, есть, и даже целых 3 (три). Правда одна не независимая.
Скоро будет одна.
Кстати сколько лет Россия была под внешним управлением?
parasuk_ 11 октября 2018 | 21:11
novyrusich: Меньше, чем украинда, которая под внешним управлением находилась всегда. Поэтому проживающее на ней племя генетических холуев и считает, что возможна независимость под внешним управлением :)
ykpodupa 11 октября 2018 | 21:00
novyrusich: Священик в українській церкві: — Хто буде матюкатися в церкві, того я палицею отх*ячу! - Вибачте, святий отець, але ви ж самі сказали "отх*ячу"? - Отримуй п * зди, окаянний!
novyrusich 11 октября 2018 | 21:03
ykpodupa: Правь дальше анекдот, пидораша. А то ты опять обделался.
В украинской церкви не употребляют русский мат.
А украинского ты не знаешь.
ensebeo 11 октября 2018 | 20:39
ukretotakoividskota: пенсионный возраст еще Сталин утверждал, Путин у Сталина спросил разрешение?
lager23 11 октября 2018 | 20:57
Крым наш.....
krestianin_067rus Михаил Никитин 11 октября 2018 | 20:36
А нам какой с ентого навар?! :(((
tvitov66 11 октября 2018 | 20:43
krestianin_067rus: У нас будет свой русский Иисус - не еврей, на мерседесе, а не на осле, торговля в храмах больше грех и все остальные заповеди (ни убей, ни укради, не прелюбодействуй, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего своего...) отменяются - вообще сплошные плюсы!
dmast79 11 октября 2018 | 20:36
Стамбульский патриархат не имеет юридического права обсуждать царские указы. Киев был передан России Польшей по Вечному Миру 1686 года, там стоят подписи польского короля и русского царя. Какие нахрен стамбульские попы? Немедленно анафему им, и звание ваше равнособачество любому, кто признаёт их власть!
idruker 11 октября 2018 | 20:39
dmast79: Русского царя не только не существует уже 100 лет, но сама преемственность была убита тогда же. Какую силу сегодня может иметь его подпись?
dmast79 11 октября 2018 | 20:42
idruker: А Константинополя нет уже 500 лет, и что?
idruker 11 октября 2018 | 20:46
dmast79: Ничего. Просто бузина в огороде. Константинополь это город, а не сторона в межконфессиональных разборках. Патриарх константинопольский мог бы с равным результатом заседать скажем Афинах или в Софии - от этого подпись его предшественника на договоре не выцветет, а вот подпись русского царя таки выцветет, ибо нет ни его самого, ни его юридического наследия.
dmast79 11 октября 2018 | 21:07
idruker: Вот именно, с равным результатом он может заседать например в штаб-квартире ЦРУ. После падения Константинополя ваш равнособачий - бомж, который не имеет более независимого голоса! Его голос зависит от воли тех, кто даёт ему кров и пищу. А зохочет - то изгонит. Так что равнособачество очень поторопилось, как бы ему самому не пришлось в покаянной власянице, в Москву на коленях ползти!
idruker 11 октября 2018 | 21:26
dmast79: Извини, параноидальный бред о теории мирового русофобского заговора не комментирую
ser_gey_love_roff 11 октября 2018 | 20:41
dmast79: Ну чего стОит тот Вечный Мир после 17 сентября 1939-го? Так что нейух тут понты гонять, служивый ;)
novyrusich 11 октября 2018 | 20:44
dmast79: Тупой ты идиот, дружок.
Государственная принадлежность к церковной никакого отношения не имеет.
Тебе, дебилу, надо в школу, в 4-й класс.
ser_gey_love_roff 11 октября 2018 | 21:23
novyrusich: Не смейте, слышите, не смейте оскорблять пехоту Пригожина!
minerr 11 октября 2018 | 20:36
В 1868-м году не существовало ни Донецка, ни Луганска, ни Одессы, ни Днепра, ни Николаева. Так что эта стамбульская писулька их не касается.
glotov 11 октября 2018 | 20:44
minerr: Православие на большей части территории нынешней Украины было распространено Московским патриархатом. Нет причин, чтобы теперь он перестал заботится об этих землях.
ser_gey_love_roff 11 октября 2018 | 21:27
glotov: Ты не отвлекайся, глубже сглатывай вместе с Гундяевым и Путиным..
gelont 11 октября 2018 | 21:23
minerr: Смелое заявление , а жители перечисленных городов знают , что некий minerr своевольно , в угоду текущего момента переписал их историю .
tom_tom 11 октября 2018 | 20:36
Давай, имперо-раша-ГБистский мир, до свидания!
dmast79 11 октября 2018 | 20:44
tom_tom: До свидания будет, когда визы введут и трубу идущую через украину попилят на металл. Я - не против.
Хохлы из века изменники православного мира, служат тому кто на копейку больше заплатит. Завистливые и глупые. Бандера и Мазепа им в Герои, а Иуда им в патриархи да будет вечно, аминь!
mppv 11 октября 2018 | 21:00
tom_tom:
Ушёл и нет более свидания.
Привет тебе от мира церкви, назначенной Сатаной.
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 20:38
1686 году украины не существовало.
kryimzdick 11 октября 2018 | 20:43
ukretotakoividskota: Российская федерация так же появилась в 1990 году
razval74 11 октября 2018 | 20:44
ukretotakoividskota: какирашки
parasuk_ 11 октября 2018 | 20:45
ukretotakoividskota: Первые украинцы появились после великого указа Ивана Грозного: "...а всех убогих и юродивых сослать на Окраину, там им дуракам место"
benya_krik 11 октября 2018 | 20:46
Мокши они тупые, читай внимательно - они признали киевский патриархат, для тех кто в танке - Вселенский Синод считает что Киевская Метрополия сейчас и Киевская Метрополия 300 лет и 1000 лет назад - это одна и та же Метрополия. А значит автоматически из этого следует, что Киевская Метрополия самая старая из Православных Метрополий Восточной Европы и теперь уже самая большая. А следовательно из этого вытикает - что Киев крещеный, а болота серверные - нехристи.
ukretotakoividskota 11 октября 2018 | 20:54
benya_krik: Читай внимательно, никто Филарета патриархом не признал Варфоломей себе патриархом сделал.
mppv 11 октября 2018 | 21:02
ukretotakoividskota:
Украину создал Ленин и лучший сын украинского народа Лев Троцкий, ну и Сталин ...
parasuk_ 11 октября 2018 | 20:41
Теперь хохлы будут шестерить на стамбульского попа :)
ensebeo 11 октября 2018 | 20:43
parasuk_: а ты на кого шестеришь?
parasuk_ 11 октября 2018 | 20:47
ensebeo: а я свободный атеист, хоть и соблюдаю некоторые заповеди
polikarpich 11 октября 2018 | 21:03
parasuk_: Некоторые не считается.
parasuk_ 11 октября 2018 | 21:18
polikarpich: Как знать :) Если бога нет, то я ничего не потеряю. Если бог есть, то попаду в ад. Но во-первых, я хоть буду знать за что туда попал. А во-вторых, попаду туда в компании с вами. Потому что для попадания в рай простого соблюдения заповедей мало
ft18 11 октября 2018 | 20:43
Доигрался Гундяй, допрыгался!
chubuk 11 октября 2018 | 20:44
"Ведь недаром в каждой чайной
Есть картина "Три богатыря..."
Один развалил страну, другой - космос, третий - церковь....)))
piter_ug 11 октября 2018 | 20:44
Придётся гундяевским накладывать анафему на инициаторов и на утверждавших «покорение» Крыма.
sasass 11 октября 2018 | 20:47
Кремль и РПЦ в ступоре - дажа пару слов связать не могут по этой проблеме...
sg104 11 октября 2018 | 20:47
Пое .... Все равто, то есть. И для начала пусть библию перепишут, если хотят чтобы здравомыслящие люди хоть как то их слушали..
kosmicheskiy_svin 11 октября 2018 | 20:50
Из Гуньки канешь отраитель, как из говна пуля... Нужно было в Стамбул двух пидарасов из ГРУ с духами посылать.
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 20:51
И что? Жить станет лучше, жить станет веселее?))) Сразу появятся, хорошие дороги, горячая вода без перебоев, чисто кругом станет, зарплаты как в Европе конечно же)
yuriyp 11 октября 2018 | 20:54
Ничего- ничего…Этот Константинополь еще поплачет, когда мы организуем православный союз с Науру, Венесуэлой и президентом Молдовы!
leonidkluev 11 октября 2018 | 20:55
Опять путин с другом гундяевым обкакались, Украину путин прокакал в 14, гундяев церковь в 18. Герои России однако.
mppv 11 октября 2018 | 20:56
Дак надо тогда прекратить и действие решений Никейского собора
nalimka 11 октября 2018 | 21:00
Любопытно, что скажет УПЦ МП.
nalimka 11 октября 2018 | 21:03
пока что вроде бы УПЦ МП не жаловала этих инициатив,
по крайне мере государственных
http://news.church.ua/2018/10/11/pravoslavni-ukrajinci-podali-na-verxovnu-radu-v-sud-za-vtruchannya-u-cerkovni-spravi/
jamba 11 октября 2018 | 21:04
Эх, слаб Синод, слаб! Вот, если бы, заодно, он и результаты всех президентских выборов, начиная с 1996 г., отменил, было б дело! Мы бы, на радостях, даже придурков-футболистов бы отпустили. Так ведь?;))))))))))))))))
dsa_dsf 11 октября 2018 | 21:08
От души поздравляю Украину