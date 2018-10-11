12 человек погибли и 7 ранены в ДТП в Чувашии
Об этом сообщает пресс-служба главы республики. На трассе с толкнулись грузовик и пассажирский «Фиат», который следовал из Канаша в Москву. По предварительным данным, грузовик выехал на встречную полосу, в результате чего произошла авария.
Комментарии8
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ihtamnet 11 октября 2018 | 20:39
Жуть какая. Народ гибнет на "дорогах" пачками!...
sibbeast 11 октября 2018 | 20:42
Ну у нас же в бюджете нет триллионов на двухполосные дороги в оба направления с разделителями. Пол замкада ездит по полтора полосам и ходит в яму на улицу. Зато на Сирию есть. Приоритеты!
pravdatut 11 октября 2018 | 20:57
sibbeast: И на Лугандонию есть!
abu_vgrobu 11 октября 2018 | 20:45
Снова... а еще зима не наступила.
putin_itogy 11 октября 2018 | 20:59
Чуваши, ну вы и гонщиги...
Боюсь я вас на дороге.
И, в ОМОНе..
hiryrg 11 октября 2018 | 21:05
Когда же этому будет положен конец? Да что же это такое? Оперативные сводки каждый день?
trans 11 октября 2018 | 21:12
А чему удивляться, если даже междугородные дороги двухполосные без разделителя. А должно быть как минимум четырехполосные с разделителем. Да куда там, деньги на Сирию, Донбасс, Абхазию, Осетию, Приднестровье....а на нормальные дороги не остается
penderezky 11 октября 2018 | 21:25
trans: должны быть это сильно. Много ты дорог построил судия? В благословенной Германии четырех полочные только автобаны, так они по 200 км максимум. Посмотри где Чувашия. Таких расстояний в Европе нет а в штатах масса двуполосок.