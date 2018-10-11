Прокуратура Москвы привлекла лингвистов и центра «Э» к проверке песен реперов Гнойного и Замая
Об этом сообщает правозащита «Открытой России». В список песен вошли 16 композиций, в том числе, песня под названием «Владимир Путин». Проверка началась после того, как некий человек под фамилией Зелимханов обратился с заявлением в органы власти в Москве и Петербурге. Он утверждал, что в песнях реперов якобы содержатся антисемитские и неонацистские высказывания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Ясман.
Концертный директор Гнойного Станислав Куницын сказал МБХ Медиа, что ничего не знает о проверке. Концертная программа репера осталась без изменений.
Комментарии7
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croaker 11 октября 2018 | 20:13
Центр "Э" у нас борется не с террористами, а собственным народом.
idshoohov 11 октября 2018 | 20:31
Всё таки я не понимаю этого идиотизма, когда для доказательства совершения преступления приглашают учёных, и не просто, как людей, а как специалистов по лингвистике. А если я буду говорить, что Земля плоская, меня не превлекут ли за оскорбление всех жителей Земли? Или оскорблю человека, сказав что он от обезьяны произошёл.
lager23 11 октября 2018 | 20:15
Ещё необходимо проверить речи Путена на предмет человеколюбия, возможно там будет не меньше претензий!
fikus74 11 октября 2018 | 20:15
а "красную плесень" еще не запретили?
guliai_pole 11 октября 2018 | 20:26
Про евреев и анекдотов и куплетов и чего только нет...
и все только смеются и улыбаются ( евреи в первую очередь) !
А тут.....нашлись "блюстители".
Ну сожгите тогда половину шедевров мировой литературы ( Рабле, Сервантеса, Гоголя, Гашека
Свифта, Войновича .....), запретите фолклор, секс- "только для членов профсоюза", ходить- только строем
Маразму нет предела.
bazilgu 11 октября 2018 | 20:36
Ну центру Э надо же свои зарплаты как-то оправдывать. Вот теперь песенки проверять будут. Хорошая реклама этим реперам. Если раньше про них слышали 7,5 человек. то теперь многие послушают их "песни".
dmast79 11 октября 2018 | 21:00
bazilgu: Послушают и поймут, что было бы правильно это дерьмо запретить вообще.