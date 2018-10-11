Прокуратура Москвы привлекла лингвистов и центра «Э» к проверке песен реперов Гнойного и Замая

Об этом сообщает правозащита «Открытой России». В список песен вошли 16 композиций, в том числе, песня под названием «Владимир Путин». Проверка началась после того, как некий человек под фамилией Зелимханов обратился с заявлением в органы власти в Москве и Петербурге. Он утверждал, что в песнях реперов якобы содержатся антисемитские и неонацистские высказывания. Об этом ТАСС сообщил адвокат Павел Ясман.

Концертный директор Гнойного Станислав Куницын сказал МБХ Медиа, что ничего не знает о проверке. Концертная программа репера осталась без изменений.