МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия

Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.

Ранее сегодня футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата доставили в Тверской суд, где сегодня решается вопрос об избрании им меры пресечения. Накануне Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов.