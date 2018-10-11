МВД настаивает на аресте футболиста Александра Кокорина, мотивируя это тем, что он может скрыться от следствия
Прокуратура это ходатайство поддерживает, — сообщает Интерфакс.
Ранее сегодня футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также его младшего брата доставили в Тверской суд, где сегодня решается вопрос об избрании им меры пресечения. Накануне Кокорин и Мамаев были задержаны на 48 часов.
Комментарии7
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kryimzdick 11 октября 2018 | 20:14
К Чепиге и Мимишкину его
ignachio 11 октября 2018 | 20:50
Если таких отпускать, кого тогда арестовывать? И вообще это дело не футболиста Кокорина, а организованных преступных деяний группы из пяти человек.
bozman_xl 11 октября 2018 | 20:19
Кокорину и Мамаеву необходимо поменять свои фамилии на Кокорьяненко и Мамаймагометов и перейти из футбола в в борьбу смешанных единоборств. Это позволит им не только избежать уголовного срока, но и даст новую славу и высочайшее покровительство. Гарант гарантирует.
Ш Ю (для тех, кто не понял)
vladimir1967 11 октября 2018 | 20:22
А какие доказательства были предъявлены? Что за бред сажать всех в сизо на казенный говеный харч.
tv_victim 11 октября 2018 | 20:23
vladimir1967: Видео мало?
agriment 11 октября 2018 | 20:39
vladimir1967: 20:22"Что за бред сажать всех в сизо на казенный говеный харч. "
- В СИЗО можно и не на "казённом", присылайте им онлайн....из самого дорого ресторана мира.
zurrog_ 11 октября 2018 | 20:40
Если б хоть они выигрывали в свой футбол, Путин бы их просто заругал... А так - пусть сидят. Очевидно, таковым и будет подмигивание Тверьскому суду.